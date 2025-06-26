Kraliyet Sarayı’nda Neler Oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elindeki Zarfın Sırrı Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Hollanda’nın Lahey kentindeki Kraliyet Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Erdoğan’ın dizinde tuttuğu beyaz zarf merak konusu olmuştu. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı’na özel olarak hazırlanan bilgi notlarının, kartlar hâlinde zarfa konulduğu öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde, Kraliyet Sarayı’nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
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Görüşme sırasında çekilen karelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatle tuttuğu beyaz zarf hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Zarfta ABD’den iletilen özel bir mesaj ya da teklif olduğu iddia edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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