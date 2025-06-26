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Antalya’da Şezlong Skandalından Sonra Gündem Tuvalet: Euro Üzerinden Mesai Saatli Tuvalet Ücreti

Antalya’da Şezlong Skandalından Sonra Gündem Tuvalet: Euro Üzerinden Mesai Saatli Tuvalet Ücreti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 18:55

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şezlong ve plaj yerlerine giriş ücretleri gündem olmaya başladı. Antalya'da yaşanan şezlong skandalının ardından şimdi de euro ile tuvalet ücreti duyanları şoke etti. Plajın yanındaki tuvalet için Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancılardan ise 1 Euro alındığı ortaya çıktı.

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Ancak plaj işletmesine ait, yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme dikkat çekti.

Duvara asılan tabelada kullanım bedeli '1 Euro' yazarken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü.

Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

Tuvalet ücreti hakkında konuşan Merve Mavi, 'İndirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur' dedi.

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü.

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü.

Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlenmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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