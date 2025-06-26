Antalya’da Şezlong Skandalından Sonra Gündem Tuvalet: Euro Üzerinden Mesai Saatli Tuvalet Ücreti
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şezlong ve plaj yerlerine giriş ücretleri gündem olmaya başladı. Antalya'da yaşanan şezlong skandalının ardından şimdi de euro ile tuvalet ücreti duyanları şoke etti. Plajın yanındaki tuvalet için Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancılardan ise 1 Euro alındığı ortaya çıktı.
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Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.
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Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.
Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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