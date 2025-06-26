Antalya’da Şezlong Skandalından Sonra Gündem Tuvalet: Euro Üzerinden Mesai Saatli Tuvalet Ücreti

Tuvalet ücreti hakkında konuşan Merve Mavi, 'İndirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur' dedi.