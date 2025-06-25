Dünyada Bir İlk! Keneden Bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İçin Harekete Geçildi: Aşı İçin Tarih Açıklandı

Keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında çok önemli bir mesafe katedildiğini duyuran Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, 'Ankara Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirmekte olduğumuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yönelik aşımız var ve belki de dünyada ilk' dedi.