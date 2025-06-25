Dünyada Bir İlk! Keneden Bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi İçin Harekete Geçildi: Aşı İçin Tarih Açıklandı
Tüm Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı can almaya devam ederken, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, 'Önümüzdeki 2 yıl içinde kuduz aşımızı belki 2,5-3 yıl içinde de Kırım Kongo aşımızı klinik uygulamaya sokmuş olmayı planlıyoruz' dedi.
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Türkiye’nin pek çok ilinden kene kaynaklı KKKA hastalığı haberleri geliyor. Hastalığa bağlı can kaybı her geçen gün artarken, yeni bir gelişme yaşandı.
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Deney hayvanlarına başlamak üzere olduklarını açıklayan Kara, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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