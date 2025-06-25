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ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell'a Ağır Sözler: "Çok Aptal Bir İnsan Olduğunu Düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell'a Ağır Sözler: "Çok Aptal Bir İnsan Olduğunu Düşünüyorum"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 20:58

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump burada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak 'Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim. Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum' dedi.

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Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla katıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla katıldı.

Burada konuşan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yapılan saldırlara ilişkin 'Savaşın bittiğini düşünüyoruz. Artık birbirlerine saldıracaklarını sanmıyorum. Yalnızca İran'ın nükleer tehdidini bitirmedik, ayrıca ABD'nin caydırıcılığının ciddiyetini hatırlatmış olduk. Saldırıların İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir' dedi.

Trump, ülkede enflasyon olmadığını dile getirerek, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.

Trump, ülkede enflasyon olmadığını dile getirerek, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak şunları söyledi: 

 'Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim. Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum. IQ puanı yaptığı işe yetmiyor.'

Trump, Fed başkanlığı için üç veya dört adayı değerlendirdiğini de açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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