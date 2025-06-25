ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell'a Ağır Sözler: "Çok Aptal Bir İnsan Olduğunu Düşünüyorum"
Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump burada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak 'Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim. Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum' dedi.
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Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla katıldı.
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Trump, ülkede enflasyon olmadığını dile getirerek, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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