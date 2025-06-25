ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell'a Ağır Sözler: "Çok Aptal Bir İnsan Olduğunu Düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak şunları söyledi:

'Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim. Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum. IQ puanı yaptığı işe yetmiyor.'

Trump, Fed başkanlığı için üç veya dört adayı değerlendirdiğini de açıkladı.