Kayseri'de Dikkat Çeken Karar: Yönetici Seçimi Yapılamayan Binaya Kayyum Atandı
Kayseri'de bir mahkemeden ilginç bir karar geldi. Uzun bir süredir yöneticinin seçilemediği apartmana kayyum atandı.
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Yönetici seçimi yapılamayan bina hakkında ilginç bir karara imza atıldı.
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Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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