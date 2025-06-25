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Kayseri'de Dikkat Çeken Karar: Yönetici Seçimi Yapılamayan Binaya Kayyum Atandı

Kayseri'de Dikkat Çeken Karar: Yönetici Seçimi Yapılamayan Binaya Kayyum Atandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 19:29

Kayseri'de bir mahkemeden ilginç bir karar geldi. Uzun bir süredir yöneticinin seçilemediği apartmana kayyum atandı.

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Yönetici seçimi yapılamayan bina hakkında ilginç bir karara imza atıldı.

Yönetici seçimi yapılamayan bina hakkında ilginç bir karara imza atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan A.Ö., F.K., B.K., L.K. ve M.Ö., 2 yıldır bina yöneticisi seçilemediği, bazı kat maliklerinin de hukuka aykırı şekilde toplantı yapıp aidat miktarını artırdığı, çeşitli kararlar alıp para toplandığı bu yüzden de seçim yapılamadığı, bina yöneticisi seçilemediği ve seçim yapılmasına mani olunduğu iddiaları ile mahkemeye başvurdu.

Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi.

Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi.

Davalı M.K, 'Davacı tarafın ortak giderleri ödememesi nedeniyle binada asansör arızası giderilememiştir. Bina görevlisinin ücreti ödenmemiştir. Bina maddi yönden negatife düşmüştür. Yönetici atanması durumunda ekstra külfet yüklenecektir. Davanın reddini talep ederim' dedi.

Mahkeme, Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun'u 6 ay süreyle yönetici kayyum olarak atadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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