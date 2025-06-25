Kayseri'de Dikkat Çeken Karar: Yönetici Seçimi Yapılamayan Binaya Kayyum Atandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan A.Ö., F.K., B.K., L.K. ve M.Ö., 2 yıldır bina yöneticisi seçilemediği, bazı kat maliklerinin de hukuka aykırı şekilde toplantı yapıp aidat miktarını artırdığı, çeşitli kararlar alıp para toplandığı bu yüzden de seçim yapılamadığı, bina yöneticisi seçilemediği ve seçim yapılmasına mani olunduğu iddiaları ile mahkemeye başvurdu.