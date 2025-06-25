AKP'li Yazıcı'dan İmamoğlu Davasına İlişkin Beklenmedik Yorum: "İddiaların Çarşaf Çarşaf Yayınlanması Yanlış"
Ankara'da Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin beklenmedik bir açıklamada bulundu. Yazıcı İBB operasyonları hakkında “İddiaların çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlanması yanlıştır. İddianame bir an önce hazılanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir.Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Madem haktan bahsediyoruz, haksızsa, suç işleyene de haddini bildireceksiniz” dedi.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi.
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da konuşan AKP'li Yazıcı şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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