AKP'li Yazıcı'dan İmamoğlu Davasına İlişkin Beklenmedik Yorum: "İddiaların Çarşaf Çarşaf Yayınlanması Yanlış"

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, İBB soruşturmaları ve CHP'nin Kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda kişinin yargılandığı davaya ilişkin konuşan AKP'li Yazıcı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde önemli ölçüde bir yolsuzluk olduğu kanısındayım ama gizlilik kuralını dikkate aldığımızda bunu her gün manşet yapıp, bunları çok tartışmanın hukuk devleti normları bakımından sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Her şeyden evvel bir hukukçu olarak, yargıya taşınmış, halen soruşturulması devam eden ve üzerinde gizlilik olan bir konu ile ilgili masumiyet karinesini olumsuz etkilemekten uzak durulmalı. Evrensel hukuk prensiplerine göre hareket edilmelidir. İddiaların çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlanması yanlıştır. İddianame bir an önce hazılanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir. Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Madem haktan bahsediyoruz, haksızsa, suç işleyene de haddini bildireceksiniz.'' dedi.