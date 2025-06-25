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AKP'li Yazıcı'dan İmamoğlu Davasına İlişkin Beklenmedik Yorum: "İddiaların Çarşaf Çarşaf Yayınlanması Yanlış"

AKP'li Yazıcı'dan İmamoğlu Davasına İlişkin Beklenmedik Yorum: "İddiaların Çarşaf Çarşaf Yayınlanması Yanlış"

Ekrem İmamoğlu AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.06.2025 - 21:42

Ankara'da Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin beklenmedik bir açıklamada bulundu. Yazıcı İBB operasyonları hakkında İddiaların çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlanması yanlıştır. İddianame bir an önce hazılanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir.Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Madem haktan bahsediyoruz, haksızsa, suç işleyene de haddini bildireceksinizdedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, İBB soruşturmaları ve CHP'nin Kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda kişinin yargılandığı davaya ilişkin konuşan AKP'li Yazıcı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde önemli ölçüde bir yolsuzluk olduğu kanısındayım ama gizlilik kuralını dikkate aldığımızda bunu her gün manşet yapıp, bunları çok tartışmanın hukuk devleti normları bakımından sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Her şeyden evvel bir hukukçu olarak, yargıya taşınmış, halen soruşturulması devam eden ve üzerinde gizlilik olan bir konu ile ilgili masumiyet karinesini olumsuz etkilemekten uzak durulmalı. Evrensel hukuk prensiplerine göre hareket edilmelidir. İddiaların çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlanması yanlıştır. İddianame bir an önce hazılanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir. Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Madem haktan bahsediyoruz, haksızsa, suç işleyene de haddini bildireceksiniz.'' dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da konuşan AKP'li Yazıcı şunları söyledi:

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da konuşan AKP'li Yazıcı şunları söyledi:

'Türkiye için üzüntü verici. Türkiye için bunlar yazık. Ayıp ve olmaması gereken şeyler. Esas olan insanların iradesidir. İrade özgürlüğünün korunmasıdır. Bu konunun kamuoyunda çokça tartışılması hukuk normları açısından doğru değil.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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