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Senaryo Yazılsa İnanılmazdı Kameralara Yansıdı: Arkadaşına Yardım Ederken Aynı Sonu Yaşadı

Senaryo Yazılsa İnanılmazdı Kameralara Yansıdı: Arkadaşına Yardım Ederken Aynı Sonu Yaşadı

İzmir
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.06.2025 - 17:54

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı. Peş peşe kalp krizi geçiren iki arkadaş hayatlarını kaybetti.

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O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Evine gitmek üzere olan 57 yaşındaki Ercan Kiremitçiler, mesai arkadaşı Aldemir'in yardıma koştu. Arkadaşını o halde gören Kiremitçiler, aradığı sağlık görevlisinin yönlendirmesiyle mesai arkadaşının nabzını kontrol etti. Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

 Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

İkilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir'in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler'in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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