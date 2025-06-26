Senaryo Yazılsa İnanılmazdı Kameralara Yansıdı: Arkadaşına Yardım Ederken Aynı Sonu Yaşadı

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Evine gitmek üzere olan 57 yaşındaki Ercan Kiremitçiler, mesai arkadaşı Aldemir'in yardıma koştu. Arkadaşını o halde gören Kiremitçiler, aradığı sağlık görevlisinin yönlendirmesiyle mesai arkadaşının nabzını kontrol etti. Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı.