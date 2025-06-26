Oya Budak’ı Karnındaki Bebeği ile Katletmişti: Katil Zanlısından Pişkin Açıklama
İstanbul Sarıyer’de 5.5 aylık hamile olan Oya Budak isimli genç kadın, eski nişanlısı Samet T. tarafından öldürüldü. Oya Budak’ın, 6 ay önce cinsel istismara maruz kaldığı ve bu yüzden hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Oya Budak’ı “sana sürprizim var” diyerek Sarıyer’e götüren ve katleden Samet T. ise polis merkezinden adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin sorduğu “Neden yaptın?” sorusuna “İyi yaptım” diyerek cevap verdi.
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Korkunç olay dün akşam saatlerinde Sarıyer’in Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi.
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Kaçan katil zanlısı amcasının evinde yakalandı.
“İyi yaptım”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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