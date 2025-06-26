Oya Budak’ı Karnındaki Bebeği ile Katletmişti: Katil Zanlısından Pişkin Açıklama

19 yaşındaki Oya Budak, 6 ay önce cinsel istismar nedeniyle hamile kalınca nişanlısı Samet T. ile ayrıldı. Samet T. dün akşam ise “sana sürprizim var” diyerek Oya Budak ile görüşmek istedi.

Kardeşi ile birlikte Samet T. ile görüşmeye giden Oya Budak, göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.