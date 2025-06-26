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Oya Budak’ı Karnındaki Bebeği ile Katletmişti: Katil Zanlısından Pişkin Açıklama

Oya Budak’ı Karnındaki Bebeği ile Katletmişti: Katil Zanlısından Pişkin Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 17:23

İstanbul Sarıyer’de 5.5 aylık hamile olan Oya Budak isimli genç kadın, eski nişanlısı Samet T. tarafından öldürüldü. Oya Budak’ın, 6 ay önce cinsel istismara maruz kaldığı ve bu yüzden hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Oya Budak’ı “sana sürprizim var” diyerek Sarıyer’e götüren ve katleden Samet T. ise polis merkezinden adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin sorduğu “Neden yaptın?” sorusuna “İyi yaptım” diyerek cevap verdi.

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Korkunç olay dün akşam saatlerinde Sarıyer’in Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi.

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Sarıyer’in Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi.

19 yaşındaki Oya Budak, 6 ay önce cinsel istismar nedeniyle hamile kalınca nişanlısı Samet T. ile ayrıldı. Samet T. dün akşam ise “sana sürprizim var” diyerek Oya Budak ile görüşmek istedi.

Kardeşi ile birlikte Samet T. ile görüşmeye giden Oya Budak, göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kaçan katil zanlısı amcasının evinde yakalandı.

Kaçan katil zanlısı amcasının evinde yakalandı.

Olay yerinden otomobille kaçan Samet T. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı; emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. ve amcası Aytekin T. adliyeye sevk edildi.

“İyi yaptım”

“İyi yaptım”

Adliye sevk edilen Samet T., gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna “İyi yaptım” diyerek cevap verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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