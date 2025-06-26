Bakan Yusuf Tekin’den "LGS Soruları Sızdırıldı" İddiasıyla İlgili Açıklama: "Sınavın İptali Söz Konusu Değil"
Geçtiğimiz günlerde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soruları WhatsApp gruplarında paylaşılmış ancak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada paylaşımların sınav sonrasında yapıldığını açıklamıştı.
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki habere göre, sınav sorularını MEB’ten önce paylaşan R.E.O., özel okullarla ilgili bir dernekte yöneticilik yapıyor ve Türkiye’nin önde gelen döner zincirlerinden birinin markasıyla dönerci dükkanı işletiyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu kişiyle ilgili şikayetçi olduklarını ancak paylaşımların sınav güvenliğini riske atmadığı için sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
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LGS 15 Haziran günü yapıldı ancak tartışmaları hala sürüyor.
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MEB yalanlamıştı.
Bakan Yusuf Tekin: Sınavın iptal edilmesi söz konusu değil.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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