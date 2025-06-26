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Bakan Yusuf Tekin’den "LGS Soruları Sızdırıldı" İddiasıyla İlgili Açıklama: "Sınavın İptali Söz Konusu Değil"

Bakan Yusuf Tekin’den "LGS Soruları Sızdırıldı" İddiasıyla İlgili Açıklama: "Sınavın İptali Söz Konusu Değil"

LGS
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 16:18

Geçtiğimiz günlerde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soruları WhatsApp gruplarında paylaşılmış ancak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada paylaşımların sınav sonrasında yapıldığını açıklamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki habere göre, sınav sorularını MEB’ten önce paylaşan R.E.O., özel okullarla ilgili bir dernekte yöneticilik yapıyor ve Türkiye’nin önde gelen döner zincirlerinden birinin markasıyla dönerci dükkanı işletiyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu kişiyle ilgili şikayetçi olduklarını ancak paylaşımların sınav güvenliğini riske atmadığı için sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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LGS 15 Haziran günü yapıldı ancak tartışmaları hala sürüyor.

LGS 15 Haziran günü yapıldı ancak tartışmaları hala sürüyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, sınavdan hemen sonra R.E.O. isimli kişi sınavın sözel sorularını WhatsApp grubunda paylaştı, sayısal sorularının da elinde olduğunu yazdı.

Özel okul sahiplerinin derneğinde üst düzey yöneticilik yapan R.E.O.’nun, ayrıca döner dükkanı işlettiği de ortaya çıktı.

MEB yalanlamıştı.

MEB yalanlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sınav sorularının erken yayınladığı iddialarını yalanlamıştı. 

Bakanlık, soruların WhatsApp üzerinde, 10.45’te biten sözel sınavına ait olduğunu, paylaşımın ise 11.57’de yapıldığını belirtmişti.

Bakan Yusuf Tekin: Sınavın iptal edilmesi söz konusu değil.

Bakan Yusuf Tekin: Sınavın iptal edilmesi söz konusu değil.

TGRT Haber’de Fatih Atik’in konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “sorular sızdırıldı” iddialarına açıklık getirdi. 

Soruların istedikleri saatten erken yayınladığının doğru olduğunu söyleyen Tekin, sızdıran kişinin de tespit edildiğini ve hakkında suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

Bakan Tekin sınav güvenliğinin sağlandığını belirterek, “LGS sınavının iptal edilmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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