Trafikte Saldırıya Uğrayan Bahar Dizisi Oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz Yaşadıklarını Anlattı

Çıkan kavgada Akdeniz, şoför ve araçtan inen 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akdeniz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Akif Akdeniz, 'Dün sabah saatlerinde Viaport'tan Osman Gazi Köprüsü'ne kadar bir hafriyat kamyonu, yaklaşık 130 km hızla, sürekli milleti sıkıştırıp makas atarak ilerliyordu. Beni de bariyerlere sıkıştırdı. Elimle ‘sana ceza yazdıracağım' anlamında bir hareket yaptım. Video çekmeye çalıştığımı görünce sinirlenerek önüme geçip dorsesiyle beni bariyerlere fırlatmaya çalıştı. Durdum ama araçtan inmedim. Yanıma geldi, ‘camı aç konuşacağız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. ‘Tamam, konuşacağız in' dedi. Aşağı indiğimde bana küfür ederek, ‘Senin gibiler yüzünden ben daha önce de hapis yattım. Beni böyle videoya çektiler. Yine yatarım lan' şeklinde bağırdı. Arabaya telefonunu almaya gitti. Arkadaşıma, ‘belalı bu adam gidelim' dedim. Yola çıktığımızda kaputun önüne atlayarak vurmaya başladı. ‘Polis geliyor, in' dedi. Ben de, ‘hatalı olan sensin zaten' diyerek arabadan indim' dedi.