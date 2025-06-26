Trafikte Saldırıya Uğrayan Bahar Dizisi Oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz Yaşadıklarını Anlattı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz gün, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu oyuncu Mehmet Akif Akdeniz (25) ile şoför arasında tartışma çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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