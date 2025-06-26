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İki Sarmanın Fiyatı Gündem Olmuştu: Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarmasıyla İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

İki Sarmanın Fiyatı Gündem Olmuştu: Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarmasıyla İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 15:21

MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Şef'in restoranı MYK Gastro Arena'ya giden bir TikTok kullanıcısıkullanıcısının, yaptığı paylaşım gündem oldu. Ancak paylaşılan tabakla ve Mehmet Şef'in yaprak sarmasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

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MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.

MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.

MasterChef jüriliğine başladığından beri tanınırlığı artan Mehmet Şef yalnızca programdaki jüriliğiyle değil, aynı zamanda yaptığı şeflik ve kendisine ait restoranlarla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine ait MYK Gastro Arena'ya giden bir TikTok kullanıcısının yaptığı fiyat paylaşımıyla da bir kez daha gündeme gelmişti.

Kullanıcının yaptığı paylaşımda tabakta yer alan iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu görülmüştü.

Kullanıcının yaptığı paylaşımda tabakta yer alan iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu görülmüştü.

Ancak Mehmet Şef'in restoranından yapılan paylaşımda tabakta iki adet olarak görülen yaprak sarmayla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kullanıcının paylaştığı fotoğrafın, tabağın servis edilen ilk hali olmadığı, tabağın yarısının yenildikten sonra paylaşıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Şef’in restoranında çekilen bir başka tabak görüntüsü ise gerçekleri ortaya koydu. İşte yaprak sarma tabağının restoranda sunulan hali;

Mehmet Şef’in restoranında çekilen bir başka tabak görüntüsü ise gerçekleri ortaya koydu. İşte yaprak sarma tabağının restoranda sunulan hali;

Restorandan yapılan paylaşımda tabakta yalnızca iki yaprak sarma yer alırken, aslında servis edilen tabağın bir kısmı yendikten sonra paylaşıldığı ortaya çıktı. Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarma fiyatının gündem olmasının ardından gerçek anlaşılmış oldu.

Sarmaların gerçek görüntüsü 👇

Sarmaların gerçek görüntüsü 👇

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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