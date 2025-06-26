İki Sarmanın Fiyatı Gündem Olmuştu: Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarmasıyla İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!
MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Şef'in restoranı MYK Gastro Arena'ya giden bir TikTok kullanıcısıkullanıcısının, yaptığı paylaşım gündem oldu. Ancak paylaşılan tabakla ve Mehmet Şef'in yaprak sarmasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
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MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.
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Kullanıcının yaptığı paylaşımda tabakta yer alan iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu görülmüştü.
Mehmet Şef’in restoranında çekilen bir başka tabak görüntüsü ise gerçekleri ortaya koydu. İşte yaprak sarma tabağının restoranda sunulan hali;
Sarmaların gerçek görüntüsü 👇
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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