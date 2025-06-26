İki Sarmanın Fiyatı Gündem Olmuştu: Mehmet Şef'in Restoranındaki Yaprak Sarmasıyla İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

MasterChef jüriliğine başladığından beri tanınırlığı artan Mehmet Şef yalnızca programdaki jüriliğiyle değil, aynı zamanda yaptığı şeflik ve kendisine ait restoranlarla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine ait MYK Gastro Arena'ya giden bir TikTok kullanıcısının yaptığı fiyat paylaşımıyla da bir kez daha gündeme gelmişti.