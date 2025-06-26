6 Milyon TL Dolandırılmış: Müge Anlı'da Sevgilisinin Dolandırıcı Olduğunu Anlayan Tuğba Her Şeyi İtiraf Etti
Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. 38 yaşındaki Tuğba, 23 gündür kayıptı. Ancak kayıp olarak aranan Tuğba'nın kendi isteğiyle sevgilisi Eyüp'e kaçtığı öğrenildi. Ailesinin Tuğba'nın ev, altın ve nakit paralarını Eyüp'e kaptırdığını iddia etmesiyle derinleşen olayın ardından yayına bağlananlar şok etkisi yaratacak açıklamalar yaptılar. Eyüp'ün dolandırıcı olduğu ve Tuğba'yı yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
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Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Tuğba, 23. gününde bulundu.
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Ailesi, Tuğba'nın evlerini satıp, altınlarını alıp Eyüp'e verdiğini iddia ettiler.
Annesinden özür dileyen Tuğba, sevgilisinin 3 milyon para geleceğini söylediğini, kendisini kandırdığını açıkladı. Kendisinin de dolandırıldığını, sevgilisinin dosyası olduğunu yeni öğrendiğini belirtti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Herifin tipinde meymenet yok, yolda görsen karşı kaldırıma geçersin, ama saf olunca böyle oluyor demek ki.