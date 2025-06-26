6 Milyon TL Dolandırılmış: Müge Anlı'da Sevgilisinin Dolandırıcı Olduğunu Anlayan Tuğba Her Şeyi İtiraf Etti

Başta iddialar Tuğba tarafından reddedilse de annesinin gözyaşları izleyenleri de çok etkiledi ve art arda telefonlar geldi. Yayına bağlanan izleyiciler, Eyüp'ün kendilerini de dolandırdığını iddia etti. Yaşanan gelişmelerle birlikte Tuğba, sevgilisine yaklaşık 4 milyon TL verdiğini ama onun kendisini dolandırmadığını, evlenmek istediğini söyledi.

Ancak yayına bağlanan izleyicilerden birinin Eyüp'ün evli ve 2 çocuk babası olduğunu söylemesiyle birlikte Tuğba bir hayli sarsıldı. Yayını ihbar kabul eden polislerin ifadelerini almak üzere yayına gelmesiyle Tuğba, yaşadığı şoku geride bırakıp her şeyi açıkladı.