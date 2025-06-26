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MasterChef Yarışmacısı Kick Boks Şampiyonu Çıktı, Şefler Şoke Oldu!

MasterChef Yarışmacısı Kick Boks Şampiyonu Çıktı, Şefler Şoke Oldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 09:40

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları tam gaz devam ediyor. Son bölüme ise dövüş sporlarıyla ilgilenip bir de Avrupa ve Balkan şampiyonu olan Elif Adatepe Gülşen damgasını vurdu. Şeflerden geçer not alan Gülşen, kick boksa nasıl başladığını anlattı.

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Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef bu sezon bambaşka geliyor. Her bölüm birbirinden yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği MasterChef'te jüri üyesi şefler seçimlerinde epey zorlanıyor. Diğer sezonlardan daha iddialı yarışmacıların yer alacağı şimdiden belli olan MasterChef'in son bölümüne ise kick boks şampiyonu Elif Adatepe Gülşen damga vurdu.

Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu açıklamasıyla şefleri şoke etti.

Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu açıklamasıyla şefleri şoke etti.

2019 yılında darp edildiğini ve ardından dövüş sporlarına meraklandığını açıklayan Gülşen, o dönemi ''O kadar kendimi güçsüz hissettim ki.'' sözleriyle anlatıp gözyaşlarına boğuldu.

Elif Adatepe Gülşen, 2022'de Türkiye Şampiyonu, 2023'te Balkan Şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

Yarışmacı şimdilerde ise bir spor salonunda Kick Box ve WU Su alanında spor eğitmenliği veriyor.

Elif Adatepe Gülşen, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten Evet alarak ikinci tura geçmeye hak kazandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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