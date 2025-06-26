MasterChef Yarışmacısı Kick Boks Şampiyonu Çıktı, Şefler Şoke Oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ön eleme turları tam gaz devam ediyor. Son bölüme ise dövüş sporlarıyla ilgilenip bir de Avrupa ve Balkan şampiyonu olan Elif Adatepe Gülşen damgasını vurdu. Şeflerden geçer not alan Gülşen, kick boksa nasıl başladığını anlattı.
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Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
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Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu açıklamasıyla şefleri şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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