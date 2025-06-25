Acun Ilıcalı, Pastırma Sıcaklarına "Kavurma Sıcakları" Diyen Eser Yenenler'i Fena Tiye Aldı
Müge Anlı'nın atv ekranlarında yayınlanan yeni yarışma programı Güven Bana'nın son bölümünde Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler yarıştı. İkiliye sorulan bir soruda Eser Yenenler'in soruyu yorumlama biçimi dalga konusu oldu. Pastırma sıcaklarına 'kavurma sıcakları' diyen Yenenler'i beraber yarıştığı Acun Ilıcalı fena tiye aldı.
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Yıllardır atv ekranlarında Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, şimdi Güven Bana isimli yarışmanın sunuculuğunu da üstleniyor.
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"... hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?" sorusunda kafası karışan Yenenler, "kavurma sıcakları" gibi bir ifade kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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