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Acun Ilıcalı, Pastırma Sıcaklarına "Kavurma Sıcakları" Diyen Eser Yenenler'i Fena Tiye Aldı

Acun Ilıcalı, Pastırma Sıcaklarına "Kavurma Sıcakları" Diyen Eser Yenenler'i Fena Tiye Aldı

Acun Ilıcalı Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.06.2025 - 22:35

Müge Anlı'nın atv ekranlarında yayınlanan yeni yarışma programı Güven Bana'nın son bölümünde Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler yarıştı. İkiliye sorulan bir soruda Eser Yenenler'in soruyu yorumlama biçimi dalga konusu oldu. Pastırma sıcaklarına 'kavurma sıcakları' diyen Yenenler'i beraber yarıştığı Acun Ilıcalı fena tiye aldı.

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Yıllardır atv ekranlarında Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, şimdi Güven Bana isimli yarışmanın sunuculuğunu da üstleniyor.

Yıllardır atv ekranlarında Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, şimdi Güven Bana isimli yarışmanın sunuculuğunu da üstleniyor.

Güven Bana'nın ilk bölümünde programında da yer alan Rahmi ve Şevki Bey'i konuk alan Müge Anlı, şimdi de Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı.

Beraber yarışan Eser Yenenler ve Acun Ilıcalı arasında epey güldüren anlar yaşandı. Özellikle de Eser Yenenler'in bir soru hakkında yaptığı yanlış varsayım Acun Ilıcalı'nın radarından kaçmadı.

"... hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?" sorusunda kafası karışan Yenenler, "kavurma sıcakları" gibi bir ifade kullandı.

"... hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?" sorusunda kafası karışan Yenenler, "kavurma sıcakları" gibi bir ifade kullandı.

Soruyu görür görmez 'Kavurma sıcakları diyorlar ya, öyle şeyler mi acaba?' yorumu yapan Eser Yenenler, Müge Anlı'dan 'Pastırma sıcakları mı?' yanıtını alırken Acun Ilıcalı, Yenenler'i fena tiye aldı.

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler'in 'kavurma sıcakları' yorumuna 'Karnın acıktı galiba?' yanıtını vererek tüm stüdyoyu güldürdü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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