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MasterChef'te Yapılmış 800 Tarifi Ezberleyen Yarışmacı Jüriyi Şoke Etti!

MasterChef'te Yapılmış 800 Tarifi Ezberleyen Yarışmacı Jüriyi Şoke Etti!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.06.2025 - 20:32

MasterChef Türkiye 2025'in ön elemeleri başladı. Her bölüm birbirinden yetenekli yarışmacılar, tüm marifetlerini ortaya koyarak jüriden geçer not almaya çalışıyor. Bunlardan biri de Melda Balkar oldu. Melda Balkar, MasterChef'te çıkmış 800 tarifi de ezberleyerek jüriyi bir hayli şaşırttı.

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MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın tekrardan jüri koltuğuna oturduğu yarışma, şu an ön elemelerle başladı. Her yeni bölümde birbirinden yetenekli yarışmacı adayları, jüriden geçer not alıp ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Henüz birkaç bölümdür yayında olan MasterChef'in ön elemesindeki yarışmacı adayları şaşırtan yetenekleriyle bu senenin diğer senelerden farklı olacağının sinyallerini şimdiden verirken sosyal medyada Melda Balkar isimli yarışmacı gündem oldu.

Şeflerin karşısına yemek yapmak için çıkan Melda Balkar'ın yanında tarif defterlerini getirdiğini gören jüri epey şaşırdı.

Şeflerin karşısına yemek yapmak için çıkan Melda Balkar'ın yanında tarif defterlerini getirdiğini gören jüri epey şaşırdı.

MasterChef'te bugüne kadar yapılmış 800 tarifi not ettiğini ve her birini ezberlediğini belirten Balkar, bu hareketiyle şefleri epey etkiledi.

Yarışmacı Melda Balkar'a tarif defterlerine bakarak sözlü yapan şefler, aldıkları doğru yanıtlarla şaşkınlıklarını gizlemeyedi. Balkar, hem sözlüden hem yaptığı yemekten geçer not alarak ön eleme turunu geçti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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