MasterChef'te Yapılmış 800 Tarifi Ezberleyen Yarışmacı Jüriyi Şoke Etti!
MasterChef Türkiye 2025'in ön elemeleri başladı. Her bölüm birbirinden yetenekli yarışmacılar, tüm marifetlerini ortaya koyarak jüriden geçer not almaya çalışıyor. Bunlardan biri de Melda Balkar oldu. Melda Balkar, MasterChef'te çıkmış 800 tarifi de ezberleyerek jüriyi bir hayli şaşırttı.
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MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu, Survivor'ın final yapmasıyla başladı.
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Şeflerin karşısına yemek yapmak için çıkan Melda Balkar'ın yanında tarif defterlerini getirdiğini gören jüri epey şaşırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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