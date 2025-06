MasterChef'te Yapılmış 800 Tarifi Ezberleyen Yarışmacı Jüriyi Şoke Etti!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın tekrardan jüri koltuğuna oturduğu yarışma, şu an ön elemelerle başladı. Her yeni bölümde birbirinden yetenekli yarışmacı adayları, jüriden geçer not alıp ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Henüz birkaç bölümdür yayında olan MasterChef'in ön elemesindeki yarışmacı adayları şaşırtan yetenekleriyle bu senenin diğer senelerden farklı olacağının sinyallerini şimdiden verirken sosyal medyada Melda Balkar isimli yarışmacı gündem oldu.