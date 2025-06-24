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MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki "Yaprak Sarma" Fiyatı Şoke Etti

MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki "Yaprak Sarma" Fiyatı Şoke Etti

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2025 - 15:48

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoran fiyatları yine gündem oldu. Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Şef'in restoranına gidip hem lezzetleri hem fiyatları değerlendirdi. Sipariş edilen vişneli yaprak sarmanın miktarı ve fiyatı görenleri şoke etti.

KAYNAK

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user141202051...
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MasterChef jürisi ve Türkiye'nin en tanınan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, restoran fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.

MasterChef jürisi ve Türkiye'nin en tanınan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, restoran fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.

Mehmet Şef'in restoranına giden müşteriler, hem fiyatları hem porsiyonları içerik haline getirerek deneyimlerini paylaşıyor. Haliyle Mehmet Şef'in restoranına daha gitmeden hakim olduk!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla televizyona geri dönen Mehmet Şef'in restoran fiyatları bu defa yaprak sarmayla viral oldu.

Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı MYK Gastro Arena'ya gitti.

Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı MYK Gastro Arena'ya gitti.

Sipariş ettiği tüm yemekleri fiyatıyla beraber paylaşan kullanıcıya özellikle vişneli yaprak sarmaya verdiği ücret konusunda yorum yağdı.

Vişneli yaprak sarmanın porsiyonu başlı başına tartışma konusu olurken sarmanın 550 TL olması apayrı bir gündem oluşturdu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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