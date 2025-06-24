MasterChef Jürisi Mehmet Şef'in Restoranındaki "Yaprak Sarma" Fiyatı Şoke Etti
Kaynak: https://www.tiktok.com/@user141202051...
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoran fiyatları yine gündem oldu. Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Şef'in restoranına gidip hem lezzetleri hem fiyatları değerlendirdi. Sipariş edilen vişneli yaprak sarmanın miktarı ve fiyatı görenleri şoke etti.
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MasterChef jürisi ve Türkiye'nin en tanınan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, restoran fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.
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Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı MYK Gastro Arena'ya gitti.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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