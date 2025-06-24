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Diziden Ayrılığı Seyircileri Şoke Eden 7 Oyuncu

Diziden Ayrılığı Seyircileri Şoke Eden 7 Oyuncu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2025 - 14:27

2024–2025 yayın döneminde bazı dizilerde yaşanan ayrılıklar, sadece sahnede değil, sosyal medyada da büyük dalgalanmalar yarattı. Öyle ki dizinin olmazsa olmazı denilen karakterlere bir çırpıda veda ettik. Kimi oyuncular seyirciyle vedalaşamadan sessizce gitti, kimileri ise final sahnesiyle veda etti ama ardından çok konuşulan açıklamalar bıraktı. 

İşte, diziden ayrılığıyla izleyiciyi ekran başında şaşkına çeviren 7 oyuncu...

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1. Sibel Taşçıoğlu - Kızılcık Şerbeti

1. Sibel Taşçıoğlu - Kızılcık Şerbeti

Listeye sezonun en şaşırtan ayrılık haberiyle başlıyoruz! Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tam 3 sezon boyunca yer alan başrol Sibel Taşçıoğlu, 3. sezon finaline az bir zaman kala dizi kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe karakteri olmadan uzun vadede ilerlemeyeceğinin seyirci bile farkında olsa da senaryo ve yapım ekibinin bu kararı alması epey şaşırttı. Üstelik Pembe'ye hayat veren Taşçıoğlu'nun bu ayrılığı çok kısa süre önce öğrenmesi ve ayrılık sonrası yaptığı açıklamalar kafaları daha da karıştırdı. 

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne vedası kesinlikle kafalarda büyük soru işaretleri yarattı. Üstelik Şerbo, bu ayrılığın ardından azımsanamayacak bir reyting düşüşü yaşadı. 

Bakalım yeni sezon Pembe karakteri olmadan nasıl ilerleyecek?

2. Miray Daner - Hudutsuz Sevda

2. Miray Daner - Hudutsuz Sevda

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı alırken büyük bir değişikliğe gidildi ve başrol Miray Daner de dahil olmak üzere dizideki tüm kadın oyuncuların çıkarılmasına kadar verildi.

2 sezondur Halil İbrahim'le kavuşmayı bekleyen Zeynep'in düğün gününde Didem tarafından öldürülmesi apayrı bir şok yaşatmış ve ayrılığın en azından daha düzgün işlenebileceğine dair isyanlar havada uçmuştu.

Yeni sezonda 'Halo' ismiyle devam edecek olan Hudutsuz Sevda'nın tekrardan aynı reytinglere ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Fakat bu ani vedayı hiç kimse beklemiyordu!

3. Emre Bey - Kuruluş Osman

3. Emre Bey - Kuruluş Osman

Kuruluş Osman’da Orhan Bey karakterine hayat veren Emre Bey, 191. bölümde ekranlara veda etti. Tarihi dizinin önemli figürlerinden biri olan Orhan Bey’in gidişi, senaryonun doğal akışı gibi gösterilse de izleyiciyi derinden sarstı.

Senaryo gereği verilen bu veda kararı, “iki başrol birden gönderildi” eleştirilerini beraberinde getirdi. Yapımcı, duygusal sahnelerle süslenmiş ayrılıkla bu kaybı yumuşatmaya çalışsa da sosyal medya tepki doluydu.

4. Alperen Duymaz - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

4. Alperen Duymaz - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…' dizisinin en etkileyici karakterlerinden Civan, nam-ı diğer Cino, Alperen Duymaz’ın performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak sezon ortasında senaryoda yapılan büyük değişiklikle birlikte karaktere erken veda edildi.

Cino’nun hikâyesi, dramatik bir ölümle noktalandı. Yapımcılar konuyla ilgili sessiz kalırken, kulislerde “senaryo revizyonu ve kadro sadeleştirme” konuşuldu. Üstelik Alperen Duymaz'ın ölümünün hemen ardından diziye yeni başrol getirilmesi ve zaman atlaması yapılması seyirciyi iyice şoke etti.

5. Aybüke Pusat - Teşkilat

5. Aybüke Pusat - Teşkilat

Teşkilat dizisinde Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yapılan bir 'alışveriş boykotu' paylaşımı sonrası, TRT tarafından projeden çıkarıldı.

Bu ayrılık, senaryo gereği olmamasıyla sosyal medyada ayrıca dikkat çekti. TRT, Pusat’ın paylaşımını “kurum ilkelerine aykırı” olarak yorumladı ve apar topar afişlerden silindi. Konu yalnızca televizyon dünyasını değil, medya ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da alevlendirdi. Aybüke Pusat'ın ayrılığı sessiz olmadı; sosyal medyada birçok izleyici ve meslektaşından destek mesajları geldi.

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6. Cihat Süvarioğlu - Gönül Dağı

6. Cihat Süvarioğlu - Gönül Dağı

TRT’nin kırsal dram klasiği Gönül Dağı’nda Ramazan karakteriyle kalplerde yer eden Cihat Süvarioğlu, 5. sezonda diziye veda etti. Karakterin Almanya’ya gitmesiyle hikâyeden ayrılışı, seyirciyi derinden üzdü.

Özellikle dizinin en saf, en duyarlı karakterlerinden biri olarak Süvarioğlu’nun gidişinin Gönül Dağı'nı yeni sezonda nasıl etkileyeceği şimdiden merak ediliyor.

7. Mehmet Yılmaz Ak - Bahar

7. Mehmet Yılmaz Ak - Bahar

Bahar dizisinin manipülatif kötüsü Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, dizinin sezon finalinde işlenen uçak kazasıyla kadrodan aniden çıktı.

Ayrılık, Mehmet Yılmaz Ak’ın yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrılmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından ölüm net olarak gösterilmese de karakterin gidişi kesinleşmiş gibi yorumlandı. Mehmet Yılmaz Ak, ekranın en sempatik kötülerinden Timur'u 2 sezon boyunca nefis canlandırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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