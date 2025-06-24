Diziden Ayrılığı Seyircileri Şoke Eden 7 Oyuncu
2024–2025 yayın döneminde bazı dizilerde yaşanan ayrılıklar, sadece sahnede değil, sosyal medyada da büyük dalgalanmalar yarattı. Öyle ki dizinin olmazsa olmazı denilen karakterlere bir çırpıda veda ettik. Kimi oyuncular seyirciyle vedalaşamadan sessizce gitti, kimileri ise final sahnesiyle veda etti ama ardından çok konuşulan açıklamalar bıraktı.
İşte, diziden ayrılığıyla izleyiciyi ekran başında şaşkına çeviren 7 oyuncu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sibel Taşçıoğlu - Kızılcık Şerbeti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Miray Daner - Hudutsuz Sevda
3. Emre Bey - Kuruluş Osman
4. Alperen Duymaz - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
5. Aybüke Pusat - Teşkilat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cihat Süvarioğlu - Gönül Dağı
7. Mehmet Yılmaz Ak - Bahar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın