Diziden Ayrılığı Seyircileri Şoke Eden 7 Oyuncu

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı alırken büyük bir değişikliğe gidildi ve başrol Miray Daner de dahil olmak üzere dizideki tüm kadın oyuncuların çıkarılmasına kadar verildi.

2 sezondur Halil İbrahim'le kavuşmayı bekleyen Zeynep'in düğün gününde Didem tarafından öldürülmesi apayrı bir şok yaşatmış ve ayrılığın en azından daha düzgün işlenebileceğine dair isyanlar havada uçmuştu.

Yeni sezonda 'Halo' ismiyle devam edecek olan Hudutsuz Sevda'nın tekrardan aynı reytinglere ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Fakat bu ani vedayı hiç kimse beklemiyordu!