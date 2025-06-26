TRT Tabii'nin Fenomen Dizisi Gassal'ın 3. Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla yine yoğun beğeni kazandı. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerde yer aldığı Gassal, seyirciden gelen yoğun talep sonrası derhal 3. sezon onayı alırken Birsen Altuntaş, Gassal'ın 3. sezonunda rol alacak ilk oyuncuyu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT'nin dijital platformu Tabii'de 2 sezondur yayınlanan Gassal, seyirciden muazzam geri dönüşler aldı.
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Emir Benderlioğlu, gasilhanenin yeni şoförü olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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