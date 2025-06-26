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TRT Tabii'nin Fenomen Dizisi Gassal'ın 3. Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

TRT Tabii'nin Fenomen Dizisi Gassal'ın 3. Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 08:50

TRT Tabii'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla yine yoğun beğeni kazandı. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerde yer aldığı Gassal, seyirciden gelen yoğun talep sonrası derhal 3. sezon onayı alırken Birsen Altuntaş, Gassal'ın 3. sezonunda rol alacak ilk oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT'nin dijital platformu Tabii'de 2 sezondur yayınlanan Gassal, seyirciden muazzam geri dönüşler aldı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de 2 sezondur yayınlanan Gassal, seyirciden muazzam geri dönüşler aldı.

Kara mizah konusunu kendine has üslubuyla anlatan Gassal'ın ikinci sezonunun ardından seyirci 'Gassal'ın 3. sezonu ne zaman?' soruları sormaya başlamıştı bile. Yoğun izlenme oranlarıyla 3. sezon onayı alan Gassal için hazırlıklar tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, Gassal dizisine dahil olan sürpriz oyuncuyu açıkladı.

Emir Benderlioğlu, gasilhanenin yeni şoförü olacak.

Emir Benderlioğlu, gasilhanenin yeni şoförü olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Emir Benderlioğlu, gasilhanenin şoförü Merdan'ın yerine gelecek olan Affan karakteriyle karşımıza çıkacak. 

Bunun yanı sıra Gassal'ın ilk iki sezonunu yöneten Selçuk Aydemir, atv'deki Aile Saadeti dizisinin yönetmen koltuğuna oturduğu için Gassal'ın 3. sezonu Onur Tan'a emanet edilecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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