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TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezonunda Kadroya Birbirinden Ünlü İsimler Dahil Oldu!

TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezonunda Kadroya Birbirinden Ünlü İsimler Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 16:52

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan yapımlar son günlerde epey dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi de 'Yankı: Görünmez El' olmuştu. İlk sezonuyla ses getiren yapımın ikinci sezon hazırlıkları da başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Yankı: Kelebek Etkisi” adlı ikinci sezonun kadrosuna birbirinden güçlü isimler dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı “Yankı: Görünmez El” dizisinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanmıştı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı “Yankı: Görünmez El” dizisinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanmıştı.

Onur Saylak, Erkan Petekkaya ve Duygu Sarışın gibi isimlerin de yer aldığı dizinin konusu da şu şekildeydi; 28 Şubat sürecinde yaşananlara değinilen dizide Eray, büyük bir bankada üst düzey yöneticilik yapmakta ve emeğinin karşılığını almayı ummaktadır. Ancak, beklenmedik bir şekilde hak ettiği terfi başkasına verilir. Bu durum, onun kariyerinde bir dönüm noktası olur. Yıllar boyu prensiplerine bağlı kalarak ilerlediği kariyerinde şimdi zor bir karar vermek zorundadır. Eray, ya dürüstlüğünden taviz vermeden, sıradan bir bankacı olarak yoluna devam edecek ya da kuralları zorlayarak zirveye ulaşmanın alternatif bir yolunu bulacaktır. Ancak bu karar, sadece mesleki kariyerini değil, tüm yaşamını etkileyen bir dönüm noktası olacaktır. Bu durum, sadece Eray'ın değil, aynı zamanda çevresindekilerin de hayatını derinden etkileyecektir.

İkinci sezonunda “Yankı: Kelebek Etkisi” adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide hazırlıklar da başladı.

İkinci sezonunda “Yankı: Kelebek Etkisi” adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide hazırlıklar da başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 Temmuz’da sete çıkması planlanan dizinin kadrosunda önemli değişikler yaşandı. Ömer Baykul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Heybe Yapım imzalı “Yankı: Kelebek Etkisi”ne birbirinden güçlü oyuncular dahil oldu.

Peki “Yankı: Kelebek Etkisi” kadrosuna kimler, hangi karakterle dahil oldu?

Peki “Yankı: Kelebek Etkisi” kadrosuna kimler, hangi karakterle dahil oldu?

  • Murat Ünalmış: Vali Ertuğrul Çetinaslan

  • Erkan Petekkaya: Teoman

  • Erkan Avcı: Tan Üzüm

  • Leyla Lydia Tuğutlu

  • Fatma Toptaş: Şule

  • Murat Han: Fuat

  • Ali Sürmeli: Seyit

  • Cemre Arda: Demet

  • Nevin Efe: Ayten

  • Şencan Güleryüz: Tanju

  • Erdal Küçükkömürcü: Güven

  • Cenan Çamyurdu: Vahit

  • Bedir Bedir: Mahmut

  • Deniz Sarıbaş: Neslihan

  • Emre Gençtürk: Ahmet

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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