TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezonunda Kadroya Birbirinden Ünlü İsimler Dahil Oldu!

Onur Saylak, Erkan Petekkaya ve Duygu Sarışın gibi isimlerin de yer aldığı dizinin konusu da şu şekildeydi; 28 Şubat sürecinde yaşananlara değinilen dizide Eray, büyük bir bankada üst düzey yöneticilik yapmakta ve emeğinin karşılığını almayı ummaktadır. Ancak, beklenmedik bir şekilde hak ettiği terfi başkasına verilir. Bu durum, onun kariyerinde bir dönüm noktası olur. Yıllar boyu prensiplerine bağlı kalarak ilerlediği kariyerinde şimdi zor bir karar vermek zorundadır. Eray, ya dürüstlüğünden taviz vermeden, sıradan bir bankacı olarak yoluna devam edecek ya da kuralları zorlayarak zirveye ulaşmanın alternatif bir yolunu bulacaktır. Ancak bu karar, sadece mesleki kariyerini değil, tüm yaşamını etkileyen bir dönüm noktası olacaktır. Bu durum, sadece Eray'ın değil, aynı zamanda çevresindekilerin de hayatını derinden etkileyecektir.