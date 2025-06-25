TRT Tabii Dizisi Yankı'nın İkinci Sezonunda Kadroya Birbirinden Ünlü İsimler Dahil Oldu!
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan yapımlar son günlerde epey dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi de 'Yankı: Görünmez El' olmuştu. İlk sezonuyla ses getiren yapımın ikinci sezon hazırlıkları da başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Yankı: Kelebek Etkisi” adlı ikinci sezonun kadrosuna birbirinden güçlü isimler dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı “Yankı: Görünmez El” dizisinin ilk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanmıştı.
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İkinci sezonunda “Yankı: Kelebek Etkisi” adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide hazırlıklar da başladı.
Peki “Yankı: Kelebek Etkisi” kadrosuna kimler, hangi karakterle dahil oldu?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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