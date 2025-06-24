Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnesine Gönderme: Düğün Arefesindeki Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Temas Yok" Belirtmesi!
Son dönemlerde partner olmaya doyamayan Hande Erçel ve Barış Arduç, 'Rüzgara Bırak' filminden sonra 'Aşkı Hatırla' dizisinde de bir araya geldi. Ünlü ikilinin yeni dizisindeki sevişme sahneleriyse ortalığı epey hareketlendirdi. Aşkı Hatırla oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu da Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Düğün arefesinde olan Şerifoğlu'nun sevişme sahnesi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Farklı projelerde üst üste partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.
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Yakınlaşma sahnelerinin bir kesim tarafından epey eleştirildiği dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Feyyaz Şerifoğlu oldu.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunuculuğunu üstlendiği "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.
İşte o açıklamalar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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