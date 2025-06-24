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Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnesine Gönderme: Düğün Arefesindeki Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Temas Yok" Belirtmesi!

Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnesine Gönderme: Düğün Arefesindeki Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Temas Yok" Belirtmesi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 16:28

Son dönemlerde partner olmaya doyamayan Hande Erçel ve Barış Arduç, 'Rüzgara Bırak' filminden sonra 'Aşkı Hatırla' dizisinde de bir araya geldi. Ünlü ikilinin yeni dizisindeki sevişme sahneleriyse ortalığı epey hareketlendirdi. Aşkı Hatırla oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu da Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Düğün arefesinde olan Şerifoğlu'nun sevişme sahnesi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı. 

Kaynak: Sibel Arna / Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Farklı projelerde üst üste partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Farklı projelerde üst üste partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Disney14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmiyle birlikte ilk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç hemen yeni bir proje için daha kolları sıvamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde Disney+'ta ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşkı Hatırla da en az Rüzgara Bırak kadar ses getirdi. Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı dizinin her bir anı ayrı bir olay oldu, desek yeridir!

Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde çekilen Aşkı Hatırla'da ünlü ikilinin imza attığı sevişme - öpüşme sahneleri de izleyicilerin ağızlarını bir karış açık bıraktı adeta.

Hatta Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da bu sahneleri 'rahatsız edici' bulmuştu:

Yakınlaşma sahnelerinin bir kesim tarafından epey eleştirildiği dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Feyyaz Şerifoğlu oldu.

Yakınlaşma sahnelerinin bir kesim tarafından epey eleştirildiği dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de Feyyaz Şerifoğlu oldu.

Kırmızı Oda dizisiyle hayatımıza girip Camdaki Kız'la ilk başrol deneyimini yaşayan Şerifoğlu, Aşkı Hatırla'da 'Boran' karakterine hayat verdi. 

Belki bilenleriniz vardır, ünlü oyuncu Kanal D spikeri Merve Dinçkol’la aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişanlanmışlardı. Hayatlarını birleştirme hazırlığı yapan ünlü ikilinin 29 Temmuz’da düğün yapacakları da konuşuluyor.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunuculuğunu üstlendiği "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunuculuğunu üstlendiği "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Aşkı Hatırla henüz ilk üç bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmadan önce Arna'ya özel açıklamalarda bulunan Şerifoğlu 'Su gibi aktı' dediği dizideki karakterine dair ufak bilgiler de verdi. Öte yandan Sibel Arna, ünlü oyuncunun karakterini daha iyi tanımak için 'Galiba Hande, Barış'ı seninle aldatıyormuş' diye bir soru yöneltti. 

'Doğru' diye yanıt veren damat adayı Feyyaz Şerifoğlu'nun 'Ama bizde temas yok, temas yok!' diyerek sevişme sahnesine gönderme yaptığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

İşte o açıklamalar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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