Aşkı Hatırla'daki Sevişme Sahnesine Gönderme: Düğün Arefesindeki Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Temas Yok" Belirtmesi!

Disney14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan 'Rüzgara Bırak' filmiyle birlikte ilk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç hemen yeni bir proje için daha kolları sıvamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Disney+'ta ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşkı Hatırla da en az Rüzgara Bırak kadar ses getirdi. Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı dizinin her bir anı ayrı bir olay oldu, desek yeridir!

Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde çekilen Aşkı Hatırla'da ünlü ikilinin imza attığı sevişme - öpüşme sahneleri de izleyicilerin ağızlarını bir karış açık bıraktı adeta.