Kurtlar Vadisi Oyuncusu Dizinin Efsaneleşen Bir Karakterinin Filmini Yapacaklarını Duyurdu!
Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin neredeyse her bir karakteri büyük ilgi görmüştü. İyi karakterler kadar kötülerin de bir hayli hayran kitlesi kazandığı yapımla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi oyuncularından biri dizide canlandırdığı ikonik karakterin filmini yapacaklarını açıkladı. Bunu duyan sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin finali üzerinden yıllar geçse de unutulmayan yapımlardan oldu.
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Bunların başında da şüphesiz hiç çıkarmadığı gözlükleriyle meşhur olan 'Pala' karakteri yer almıştı.
Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı'ysa geçtiğimiz gün katıldığı bir programda adeta bombayı patlattı.
Arıcı'nın “Pala karakterinin filmini yapalım mı? 🤔” notuyla sosyal medyasından paylaştığı o anlar:
Haberi duyan kullanıcılardan gelen heyecan dolu yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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