onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kurtlar Vadisi Oyuncusu Dizinin Efsaneleşen Bir Karakterinin Filmini Yapacaklarını Duyurdu!

Kurtlar Vadisi Oyuncusu Dizinin Efsaneleşen Bir Karakterinin Filmini Yapacaklarını Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 12:22

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin neredeyse her bir karakteri büyük ilgi görmüştü. İyi karakterler kadar kötülerin de bir hayli hayran kitlesi kazandığı yapımla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi oyuncularından biri dizide canlandırdığı ikonik karakterin filmini yapacaklarını açıkladı. Bunu duyan sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin finali üzerinden yıllar geçse de unutulmayan yapımlardan oldu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin finali üzerinden yıllar geçse de unutulmayan yapımlardan oldu.

Türk televizyon efsaneleri arasında anılan  aksiyon, dram ve politik türdeki hem konusu hem de bir hayli güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmişti. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Gürkan Uygungibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizideki her karakter ayrı ayrı hafızalara kazınmıştı.

Bunların başında da şüphesiz hiç çıkarmadığı gözlükleriyle meşhur olan 'Pala' karakteri yer almıştı.

Bunların başında da şüphesiz hiç çıkarmadığı gözlükleriyle meşhur olan 'Pala' karakteri yer almıştı.

'Bağışlamam - Affetmem - Hatırlamam', 'E biz boşuna mı burdayız babayiğit' gibi repliklerle akıllara kazınan Pala'yı da Yüksel Arıcı canlandırmıştı. Günümüzde bile sosyal medyada hala popüler olan Pala, Kurtlar Vadisi izleyicilerini ekranlara kilitlemişti.

Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı'ysa geçtiğimiz gün katıldığı bir programda adeta bombayı patlattı.

Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı'ysa geçtiğimiz gün katıldığı bir programda adeta bombayı patlattı.

Pala'nın filmini yapacaklarını duyuran Yüksel Arıcı ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz.'' ifadelerini kullandı.

Arıcı'nın “Pala karakterinin filmini yapalım mı? 🤔” notuyla sosyal medyasından paylaştığı o anlar:

Haberi duyan kullanıcılardan gelen heyecan dolu yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Haberi duyan kullanıcılardan gelen heyecan dolu yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın