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Gelin Takımı Oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik Arasında Burak Deniz Kavgası Çıktığı İddia Edildi!

Gelin Takımı Oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik Arasında Burak Deniz Kavgası Çıktığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 10:18

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gelin Takımı oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında büyük bir tartışma yaşandı. İddialara göre Şahinkaya, Çelik'in kendisinin mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutlamasına öfkelendi. Nilperi Şahinkaya'nın yaşananlara bir hayli öfkelenip masadaki bardakları fırlattığı anlarda, Şebnem Bozoklu'nun da sandalyeden düştüğü öne sürüldü. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz yıllarda Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan gerilim gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan gerilim gündeme bomba gibi düşmüştü.

Altın Koza Ödülleri'ne katılmak üzere Adana'ya gelen Burak Deniz'in, Nilperi Şahinkaya ile aynı masada bulunduğu bir anda gergin bir durum yaşandığı öne sürülmüştü. Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilmiş ancak yapılan açıklamada Burak Deniz'in iddia edilen küfürleri sarf etmediği belirtilmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra da Şahinkaya tarafından 'Şakalaşmak isterken dozajın kaçabileceğini düşünemedim' diyerek özür dileyen Burak Deniz hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Gelelim asıl konuya; "Gelin Takımı 2” film ekibinin çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’ndaki bir otelde büyük olay çıktığı iddiası patladı.

Gelelim asıl konuya; "Gelin Takımı 2” film ekibinin çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’ndaki bir otelde büyük olay çıktığı iddiası patladı.

Filmde 'Deniz'i canlandıran Nilperi Şahinkaya, salı günü akşam yemeğinin ardından Seda Bakan, Ecem Erkekli, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik’in de aralarında olduğu ekip arkadaşlarıyla konakladığı otelin barında oturdu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şahinkaya sohbet ettiği anlarda rol arkadaşı Çelik'e mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü niye kutladığını sordu. Çelik'ten 'O benim eski arkadaşım' savunması gelince Şahinkaya kendine hakim olamadı.

İddialara göre alkolün etkisiyle tartışmayı daha da alevlendiren Nilperi Şahinkaya'nın masada ne var ne yoksa fırlatmaya başladı.

İddialara göre alkolün etkisiyle tartışmayı daha da alevlendiren Nilperi Şahinkaya'nın masada ne var ne yoksa fırlatmaya başladı.

Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu, Şahinkaya'yı sakinleştirmek için ne yapsalar da olmadı.

Çıkan arbede anında filmin 'Selin'i Şebnem Bozoklu’nun da sandalyeden düştüğü öne sürüldü. Ertesi gün alkolün de etkisiyle tüm yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirten Nilperi Şahinkaya'nın ekip arkadaşlarından da birer birer özür dilediği söylendi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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