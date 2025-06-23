Gelin Takımı Oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik Arasında Burak Deniz Kavgası Çıktığı İddia Edildi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gelin Takımı oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında büyük bir tartışma yaşandı. İddialara göre Şahinkaya, Çelik'in kendisinin mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutlamasına öfkelendi. Nilperi Şahinkaya'nın yaşananlara bir hayli öfkelenip masadaki bardakları fırlattığı anlarda, Şebnem Bozoklu'nun da sandalyeden düştüğü öne sürüldü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz yıllarda Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan gerilim gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Gelelim asıl konuya; "Gelin Takımı 2” film ekibinin çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’ndaki bir otelde büyük olay çıktığı iddiası patladı.
İddialara göre alkolün etkisiyle tartışmayı daha da alevlendiren Nilperi Şahinkaya'nın masada ne var ne yoksa fırlatmaya başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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