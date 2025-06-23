Gelin Takımı Oyuncuları Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik Arasında Burak Deniz Kavgası Çıktığı İddia Edildi!

Altın Koza Ödülleri'ne katılmak üzere Adana'ya gelen Burak Deniz'in, Nilperi Şahinkaya ile aynı masada bulunduğu bir anda gergin bir durum yaşandığı öne sürülmüştü. Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilmiş ancak yapılan açıklamada Burak Deniz'in iddia edilen küfürleri sarf etmediği belirtilmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra da Şahinkaya tarafından 'Şakalaşmak isterken dozajın kaçabileceğini düşünemedim' diyerek özür dileyen Burak Deniz hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açılmıştı.