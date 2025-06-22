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Mr. World'de İlk 10'a Girmişti: Temsilcimiz Ege Karabenli Beklenen Dijital Platform Dizisine Alındı!

Mr. World'de İlk 10'a Girmişti: Temsilcimiz Ege Karabenli Beklenen Dijital Platform Dizisine Alındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 12:14

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'na katılan Ege Karabenli ülkemizi temsil etmişti. Podyumda bir hayli dikkat çeken Karabenli ilk 10'a girmeyi başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ege Karabenli büyük merakla bir dijital platform dizisinin kadrosuna dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz yıl Vietnam'ın Bình Thuận kentinde düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması epey ses getirmişti.

Geçtiğimiz yıl Vietnam'ın Bình Thuận kentinde düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması epey ses getirmişti.

60'tan fazla ülke temsilcisinin yer aldığı güzellik yarışmasında Türkiye'yi de Ege Karabenli temsil etmişti. 

27 yaşında kişisel antrenör ve model olan Karabenli 'En İyi Ulusal Kostüm' bölümünde zeybek kostümü giyerek podyumda tüm gözleri de üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Porto Riko'dan Daniel Mejía'nın birinci olduğu yarışmada Ege Karabenli ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temsilcimiz Ege Karabenli bu kez de oyuncu oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temsilcimiz Ege Karabenli bu kez de oyuncu oluyor.

Karabenli, Yalı Çapkını'yla ortalığı kasıp kavuran Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Pera' dizisine dahil oldu. Disney Plus’ın OGM Pictures imzalı dizinde 'Pera' adlı bir influencer'a hayat verecek olan Saraçoğlu'nun partneri de 'Adam' rolüyle izleyeceğimiz Furkan Andıç olmuştu. 

Ege Karabenli'yse dizinin ilk bölümlerinde tıpkı Pera gibi bir influencer olan 'Macit’e hayat verecek. Pera ve Macit ülkenin “ikon çift”i olacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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