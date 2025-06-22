Mr. World'de İlk 10'a Girmişti: Temsilcimiz Ege Karabenli Beklenen Dijital Platform Dizisine Alındı!
Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'na katılan Ege Karabenli ülkemizi temsil etmişti. Podyumda bir hayli dikkat çeken Karabenli ilk 10'a girmeyi başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ege Karabenli büyük merakla bir dijital platform dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz yıl Vietnam'ın Bình Thuận kentinde düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması epey ses getirmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temsilcimiz Ege Karabenli bu kez de oyuncu oluyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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