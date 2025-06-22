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Onur Büyüktopçu Eski Rol Arkadaşı Barış Arduç'la Hande Erçel'in Sevişme Sahnesini Tepkisiz Geçmedi!

Onur Büyüktopçu Eski Rol Arkadaşı Barış Arduç'la Hande Erçel'in Sevişme Sahnesini Tepkisiz Geçmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 10:49

Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projesi olan 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olup bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen sahne bir süre daha konuşulacak gibi. Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da sessiz kalmayan isimlerden oldu. Ferit Ömeroğlu'nun programına katılan Büyüktopçu Hande Erçel ve Barış Arduç'un olay olan sahnesi için 'Rahatsız edici!' dedi. 

Kaynak: Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi

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Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi bir hayli dikkat çekti.

Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi bir hayli dikkat çekti.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan romantik dizi geçtiğimiz gün Disney+'ta ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Afişi, fragmanı, galası derken her detayıyla apayrı bir gündem olan Aşkı Hatırla'nın yayınlanan bölümlerindeki bir sahneyse ortalığı daha da hareketlendirdi. 

Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı Aşkı Hatırla'daki sevişme sahnesi tepkilerin odağı oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahnesine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Onur Büyüktopçu oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahnesine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Onur Büyüktopçu oldu.

Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki eski rol arkadaşı Büyüktopçu, Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Sahneyi ilk gördüğünde iddialı bulduğunu belirten ünlü oyuncu 'Bir oyuncu 'Bu kadarını yapmam' diyebilir. Çünkü o apayrı bir mevzudur.' ifadelerini kullandı. 

'İzleyici gözüyle baktığımda bence fazla' diyen Onur Büyüktopçu 'Oyuncular da 'biz nasıl olsa dijitale yapıyoruz' rahatlığını da biliyorlardır. Ulusal kanala böyle bir sahne çekemezsin.' dedi. 

Ömeroğlu'nun 'Sen rahatsız olur musun?' sorusuna da 'Tabii, ben olurum' diyerek cevaplayan ünlü oyuncu, 'O sahne bence bir tık rahatsız edici bir sahne' açıklamasında bulundu.

İşte Onur Büyüktopçu'nun o açıklamaları:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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d cord

Filmden sonra da hangi partneri yakışıyor diye sormuşlardı bu adama, Barış Arduç'tan sorumlu devlet bakanı mı bu adam