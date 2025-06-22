Onur Büyüktopçu Eski Rol Arkadaşı Barış Arduç'la Hande Erçel'in Sevişme Sahnesini Tepkisiz Geçmedi!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projesi olan 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olup bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen sahne bir süre daha konuşulacak gibi. Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da sessiz kalmayan isimlerden oldu. Ferit Ömeroğlu'nun programına katılan Büyüktopçu Hande Erçel ve Barış Arduç'un olay olan sahnesi için 'Rahatsız edici!' dedi.
Kaynak: Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi
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Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi bir hayli dikkat çekti.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahnesine kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Onur Büyüktopçu oldu.
İşte Onur Büyüktopçu'nun o açıklamaları:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Filmden sonra da hangi partneri yakışıyor diye sormuşlardı bu adama, Barış Arduç'tan sorumlu devlet bakanı mı bu adam