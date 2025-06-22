Onur Büyüktopçu Eski Rol Arkadaşı Barış Arduç'la Hande Erçel'in Sevişme Sahnesini Tepkisiz Geçmedi!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un ikinci projesi olan 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olup bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen sahne bir süre daha konuşulacak gibi. Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da sessiz kalmayan isimlerden oldu. Ferit Ömeroğlu'nun programına katılan Büyüktopçu Hande Erçel ve Barış Arduç'un olay olan sahnesi için 'Rahatsız edici!' dedi.

Kaynak: Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi