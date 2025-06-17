Gassal 2'de Ses Getirmişti: Güney Koreli Grup Bayhan'ın "Efendim İşitmedim" Şarkısıyla Şoke Etti
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal'ın ikinci sezonuna dahil olan Bayhan epey ses getirdi. İzleyicileri ikiye bölen Bayhan'ın dizide seslendirdiği şarkılar da adeta viral oldu. Güney Koreli grup Hoondoo da Bayhan'ın 'Efendim İşitmedim' şarkısını hem Türkçe hem de Korece söyledi. Ortaya çıkan performansa da kullanıcılardan yorum yağdı.
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İlk bölümü "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişlerle tanıtıldığı için hayli tepki çeken Gassal'ın geçtiğimiz haftalarda da ikinci sezonu yayınlandı.
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İkinci sezonundaki performansıyla kimilerinin sevip kimilerinin eleştirdiği Bayhan, seslendirdiği şarkılarla da viral oldu.
Bayhan'ın da sosyal medya hesabından paylaştığı o performansı buradan izleyebilirsiniz:
Kullanıcılardan gelen yorumları da böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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