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Gassal 2'de Ses Getirmişti: Güney Koreli Grup Bayhan'ın "Efendim İşitmedim" Şarkısıyla Şoke Etti

Gassal 2'de Ses Getirmişti: Güney Koreli Grup Bayhan'ın "Efendim İşitmedim" Şarkısıyla Şoke Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 14:02

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal'ın ikinci sezonuna dahil olan Bayhan epey ses getirdi. İzleyicileri ikiye bölen Bayhan'ın dizide seslendirdiği şarkılar da adeta viral oldu. Güney Koreli grup Hoondoo da Bayhan'ın 'Efendim İşitmedim' şarkısını hem Türkçe hem de Korece söyledi. Ortaya çıkan performansa da kullanıcılardan yorum yağdı.

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İlk bölümü "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişlerle tanıtıldığı için hayli tepki çeken Gassal'ın geçtiğimiz haftalarda da ikinci sezonu yayınlandı.

İlk bölümü "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişlerle tanıtıldığı için hayli tepki çeken Gassal'ın geçtiğimiz haftalarda da ikinci sezonu yayınlandı.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal'ın yeni sezonunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı. 'Nihan' karakteriyle Hande Soral'ın dahil olduğu dijital platform dizisinde bir değişim daha yapıldı. Şahin Kendirci'nin yerine Bayhan Gürhan'ın getirilmesi izleyiciyi ikiye böldü.

Hatta Kendirci de yaptığı bir açıklamayla Bayhan'ın Gassal'a gelişini sürpriz olduğunu söylemişti:

İkinci sezonundaki performansıyla kimilerinin sevip kimilerinin eleştirdiği Bayhan, seslendirdiği şarkılarla da viral oldu.

İkinci sezonundaki performansıyla kimilerinin sevip kimilerinin eleştirdiği Bayhan, seslendirdiği şarkılarla da viral oldu.

Ünlü Güney Koreli müzik grubu Hoondoo, Bayhan Gürhan'ın fenomen olan 'Efendim İşitmedim' şarkısına uluslararası müzik platformlarında denk gelip kayıtsız kalamadı. Sevilen grup, Efendim İşitmedim'i hem Türkçe hem de Korece söyleyince olanlar oldu...

Bayhan'ın da sosyal medya hesabından paylaştığı o performansı buradan izleyebilirsiniz:

Kullanıcılardan gelen yorumları da böyle bırakalım...

Kullanıcılardan gelen yorumları da böyle bırakalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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