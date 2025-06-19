Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Olay Olan Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Oyunculuk Teklifi İddiası
'Rüzgara Bırak' filminden sonra 'Aşkı Hatırla' dizisinde de partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi gündeme oturmuş durumda. Ünlü ikilinin yeni dizilerindeki sevişme sahneleriyse ortalığı ayağa kaldırdı. Bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen görüntüler sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, Erçel'in biricik aşkı Hakan Sabancı'ya oyunculuk teklifi gittiğini açıkladı.
Kaynak: Gel Konuşalım
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Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filminde ilk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç, Aşkı Hatırla diziziyle ikinci kez yan yana geldi.
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Hatta Arduç'la bir hayli yakın sahneleri olan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla ayrıldığı iddiası patlak verdi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ise herkesi şaşkına çevirdi.
İşte o açıklamalar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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