Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Olay Olan Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Oyunculuk Teklifi İddiası

Üstündağ, yıllardır Hande Erçel'le aşk yaşayan Hakan Sabancı'ya daha önce bir dizi teklifi gittiğini söyledi. Sabancı, kendisine sorulan 'Dizide oynar mısın? Bir yerde seni görebilir miyiz?' sorusuna 'Olur mu öyle şey?! Ben oyuncu değilim bir şey değilim. İnsanlara saygısızlık etmek istemiyorum' diyerek yanıt vermiş.