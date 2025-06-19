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Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Olay Olan Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Oyunculuk Teklifi İddiası

Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Olay Olan Hande Erçel'in Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Oyunculuk Teklifi İddiası

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.06.2025 - 23:50

'Rüzgara Bırak' filminden sonra 'Aşkı Hatırla' dizisinde de partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi gündeme oturmuş durumda. Ünlü ikilinin yeni dizilerindeki sevişme sahneleriyse ortalığı ayağa kaldırdı. Bir kesim tarafından ağır şekilde eleştirilen görüntüler sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, Erçel'in biricik aşkı Hakan Sabancı'ya oyunculuk teklifi gittiğini açıkladı.

Kaynak: Gel Konuşalım

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Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filminde ilk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç, Aşkı Hatırla diziziyle ikinci kez yan yana geldi.

Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filminde ilk kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç, Aşkı Hatırla diziziyle ikinci kez yan yana geldi.

Dizinin ilk karelerinden afişlerine, başrollerden fragmana kadar her detayıyla apayrı bir olan 'Aşkı Hatırla' geçtiğimiz gün Disney+'ta ilk üç bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan dijital platform projesinde Hande Erçel 'Güneş', Barış Arduç'sa 'Deniz' karakterini canlandırdı. Her dakikası ayrı bir olay olan dizideki sevişme - öpüşme sahneleriyse ağızları bir karış açık bıraktı.

Hatta Arduç'la bir hayli yakın sahneleri olan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla ayrıldığı iddiası patlak verdi.

Hatta Arduç'la bir hayli yakın sahneleri olan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla ayrıldığı iddiası patlak verdi.

Hakan Sabancı'nın evi terk ettiği, Erçel'in artık Sabancı ailesine gelin olmayacağı yönündeki iddialar ortalığı kasıp kavururken, 2. Sayfa tarafından bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşım yapıldı.

Detaylar...

Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ise herkesi şaşkına çevirdi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ise herkesi şaşkına çevirdi.

Üstündağ, yıllardır Hande Erçel'le aşk yaşayan Hakan Sabancı'ya daha önce bir dizi teklifi gittiğini söyledi. Sabancı, kendisine sorulan 'Dizide oynar mısın? Bir yerde seni görebilir miyiz?' sorusuna 'Olur mu öyle şey?! Ben oyuncu değilim bir şey değilim. İnsanlara saygısızlık etmek istemiyorum' diyerek yanıt vermiş.

İşte o açıklamalar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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