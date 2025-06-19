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Dönence Yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu TRT'nin 15 Temmuz Filminde Başrol Oldu!

Dönence Yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu TRT'nin 15 Temmuz Filminde Başrol Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.06.2025 - 18:11

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde ana karakterler olarak seyirci karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu epey dikkat çeken partnerlerden olmuş. Birsen Altuntaş'ın haberine göre popüler ikili, TRT 1 için çekilen 15 Temmuz konulu 'Son Sefer' filminde başrol oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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4 Temmuz 2023'te yayın hayatına başlayan Dönence dizisi izleyicilerden beklediği ilgiyi göremediği için final yapan yapımlardan olmuştu.

4 Temmuz 2023'te yayın hayatına başlayan Dönence dizisi izleyicilerden beklediği ilgiyi göremediği için final yapan yapımlardan olmuştu.

Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dram türündeki yapım ünlü İsrail dizisi Exceptional'dan uyarlanmıştı. 

Reytingleri düşüşe geçen Dönence 11 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan 14. bölümüyle final yaparak ekran serüvenini sonlandırmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, o dönem partnerlikleriyle epey dikkat çeken Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu 2 yılın ardından yeniden bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, o dönem partnerlikleriyle epey dikkat çeken Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu 2 yılın ardından yeniden bir araya geldi.

TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz’da yayınlanacak olan 'Son Sefer' adlı filmde başrolü paylaşacak Sümeyye Aydoğan 'Sema', Caner Topçu da 'Kerem' karakterine hayat verecek. 

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu film bugün sete çıktı. Senaryosunu Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan'ın kaleme aldığı 'Son Sefer' filmi 15 Temmuz gecesi bir otobüste yaşanan olayları anlatacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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