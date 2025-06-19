Dönence Yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu TRT'nin 15 Temmuz Filminde Başrol Oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde ana karakterler olarak seyirci karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu epey dikkat çeken partnerlerden olmuş. Birsen Altuntaş'ın haberine göre popüler ikili, TRT 1 için çekilen 15 Temmuz konulu 'Son Sefer' filminde başrol oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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4 Temmuz 2023'te yayın hayatına başlayan Dönence dizisi izleyicilerden beklediği ilgiyi göremediği için final yapan yapımlardan olmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, o dönem partnerlikleriyle epey dikkat çeken Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu 2 yılın ardından yeniden bir araya geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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