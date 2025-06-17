'Halime Hatun'umuz Esra Bilgiç'in Yeni Projesi "Maestro" Dizisindeki İlk Kareleri Yayınlandı!
Yeni dijital platform dizileri arasında en merakla edilenlerden biri 'Maestro' oldu. Başrolünde Uğur Yücel'in yer aldığı İda Film imzalı yapımın kadrosuna Esra Bilgiç de dahil edildi. Dizinin en merak edilen karakterlerinden 'Pervin Reşat'ı canlandıran Bilgiç'in sahnelerinden ilk kareler yayınlandı.
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Son olarak “Sandık Kokusu” dizisiyle karşımıza çıkan Uğur Yücel'in “Maestro” projesiyle el sıkışması epey ses getirmişti.
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Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği 'Halime Hatun' karakteriyle tanıdığımız Esra Bilgiç de kadrosunun öne çıkan isimlerinden oldu.
Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu "Maestro" dizisinde Esra Bilgiç'in ilk kareleri yayınlandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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