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'Halime Hatun'umuz Esra Bilgiç'in Yeni Projesi "Maestro" Dizisindeki İlk Kareleri Yayınlandı!

'Halime Hatun'umuz Esra Bilgiç'in Yeni Projesi "Maestro" Dizisindeki İlk Kareleri Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 15:10

Yeni dijital platform dizileri arasında en merakla edilenlerden biri 'Maestro' oldu. Başrolünde Uğur Yücel'in yer aldığı İda Film imzalı yapımın kadrosuna Esra Bilgiç de dahil edildi. Dizinin en merak edilen karakterlerinden 'Pervin Reşat'ı canlandıran Bilgiç'in sahnelerinden ilk kareler yayınlandı.

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Son olarak “Sandık Kokusu” dizisiyle karşımıza çıkan Uğur Yücel'in “Maestro” projesiyle el sıkışması epey ses getirmişti.

Son olarak “Sandık Kokusu” dizisiyle karşımıza çıkan Uğur Yücel'in “Maestro” projesiyle el sıkışması epey ses getirmişti.

Usta oyuncunun psikodrama türündeki dijital platform dizisinde başrol olması sonrasında kadro da netleşmeye başladı. 

Kaan Yıldırım, Onur Seyit Yaran, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler, Hamza Yazıcı, Osman Karakoç, Zeynep Atılgan, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Sermet Yeşil, Teoman Kumbaracıbaşı, Ertan Ekmekçi, Mert Yavuzcan ve Reyhan Özdilek gibi oyuncular yeni dizinin kadrosunda yer aldı.

Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği 'Halime Hatun' karakteriyle tanıdığımız Esra Bilgiç de kadrosunun öne çıkan isimlerinden oldu.

Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği 'Halime Hatun' karakteriyle tanıdığımız Esra Bilgiç de kadrosunun öne çıkan isimlerinden oldu.

Nasıl bir rolde olacağı merak edilen Bilgiç'in Cinayet Büro’nun başarılı başkomiseri 'Pervin Reşat' karakterine hayat vereceği ortaya çıktı.

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu "Maestro" dizisinde Esra Bilgiç'in ilk kareleri yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu "Maestro" dizisinde Esra Bilgiç'in ilk kareleri yayınlandı.

Dijital platformda yayınlanacak dizinin yapımcılığını üstlenen İda Film’in sosyal medya hesabından paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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