Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Galasındaki Partnerlik Yanıtı Yine Fikir Ayrılığına Düşürdü!
Son dönemlerle üst üste işlere imza atan Hande Erçel ve Barış Arduç gündemden düşmüyor desek yeridir! İlk yapım gibi ikilinin ikinci projesi 'Aşkı Hatırla' dizisi de hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta dizinin Köln'deki galasıyla adlarından söz ettiren popüler oyuncular bu kez de İstanbul galasıyla gözleri üzerine topladı. Gecede mikrofon başına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerlik hakkındaki sözleriyle yine kullanıcıları ikiye böldü.
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Barış Arduç ve Hande Erçel ilk olarak Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filminde partner olup büyük ses getirmişlerdi.
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Bu sefer de benzer bir olay yaşandı. Hande Erçel ve Barış Arduç dün akşam Aşkı Hatırla'nın İstanbul galasında bir araya geldi.
Hande Erçel ve Barış Arduç'un röportajlarını da buradan izleyebilirsiniz:
İkilinin partnerlik hakkındaki sözleri yine sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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