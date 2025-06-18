Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Galasındaki Partnerlik Yanıtı Yine Fikir Ayrılığına Düşürdü!

Biz hala 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyiciyle buluşan romantik filmi konuşurken, bu ikiliden bir bomba daha geldi. Erçel ilk film deneyiminde başrolü paylaştığı Arduç'la bir kez da kamera karşısına geçti.

Disney+'ta yayınlanacak olan 'Aşkı Hatırla' dizisi için kolları sıvayan ikilinin projesi yine çok dikkat çekti tabii. Fragmanları, afişler, çekimler derken her detay apayrı bir olay oldu. Hatta fragmandaki yakınlaşma sahneleri bir kesim tarafından da eleştirilmekten kurtulamadı.