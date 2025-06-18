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Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Galasındaki Partnerlik Yanıtı Yine Fikir Ayrılığına Düşürdü!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Galasındaki Partnerlik Yanıtı Yine Fikir Ayrılığına Düşürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 09:46

Son dönemlerle üst üste işlere imza atan Hande Erçel ve Barış Arduç gündemden düşmüyor desek yeridir! İlk yapım gibi ikilinin ikinci projesi 'Aşkı Hatırla' dizisi de hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta dizinin Köln'deki galasıyla adlarından söz ettiren popüler oyuncular bu kez de İstanbul galasıyla gözleri üzerine topladı. Gecede mikrofon başına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerlik hakkındaki sözleriyle yine kullanıcıları ikiye böldü.

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Barış Arduç ve Hande Erçel ilk olarak Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filminde partner olup büyük ses getirmişlerdi.

Barış Arduç ve Hande Erçel ilk olarak Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filminde partner olup büyük ses getirmişlerdi.

Biz hala 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyiciyle buluşan romantik filmi konuşurken, bu ikiliden bir bomba daha geldi. Erçel ilk film deneyiminde başrolü paylaştığı Arduç'la bir kez da kamera karşısına geçti. 

Disney+'ta yayınlanacak olan 'Aşkı Hatırla' dizisi için kolları sıvayan ikilinin projesi yine çok dikkat çekti tabii. Fragmanları, afişler, çekimler derken her detay apayrı bir olay oldu. Hatta fragmandaki yakınlaşma sahneleri bir kesim tarafından da eleştirilmekten kurtulamadı.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin Köln galasında boy gösteren ikili yine görenleri ikiye bölmüştü:

Bu sefer de benzer bir olay yaşandı. Hande Erçel ve Barış Arduç dün akşam Aşkı Hatırla'nın İstanbul galasında bir araya geldi.

Bu sefer de benzer bir olay yaşandı. Hande Erçel ve Barış Arduç dün akşam Aşkı Hatırla'nın İstanbul galasında bir araya geldi.

Şimdiden popüler KoreKore yapımı 'Queen Of Tears” dizinden televizyon ekranlarına uyarlanacak yeni diziyle birlikte 3. kez partner olacak ikilinin kombinleri kadar, tavırları ve açıklamaları da ön plandaydı. 

Art arda partner oldukları için bir kesimin gözüne batan ikili bu yorumlara cevap niteliğinde açıklamalarda da bulundu.  Erçel, Arduç'tan için '10 tane proje olsa 10'unda da beraber oynamak isterim' dedi. Barış Arduç ise bunun üzerine 'Beraber çalışmak eğlenceli, keyifli. 3. proje için net konuşmak için biraz daha erken. Olduğunda üzerine konuşuruz zaten' ifadelerini kullandı.  

Öte yandan, 18 Haziran'da ilk üç bölümü yayınlanacak olan 8 bölümlük dizi daha sonra her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un röportajlarını da buradan izleyebilirsiniz:

İkilinin partnerlik hakkındaki sözleri yine sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...

İkilinin partnerlik hakkındaki sözleri yine sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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