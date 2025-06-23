Aras Aydın 'Nine Perfect Strangers'ta Rol Aldığı Nicole Kidman'ı Hangi Performansıyla Etkilediğini Açıkladı!
Amazon Prime’ın büyük ses getiren “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil olan Aras Aydın adeta göğsümüzü kabarttı! İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Aydın, Nicole Kidman'la dizideki kelebekli sahnede birebir oynadığı anlarda yaşananları da açıkladı. Başarılı oyuncu, Kidman'ın övgü yağdırdığı o sahne sonra yaşanan unutulmaz anları da anlattı.
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Aras Aydın başrolünde yer aldığı Siyah Kalp dizisinden ayrılmasından sonra adeta dünya çapında ses getirmeyi başardı!
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Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ile aynı projede yer alarak göğsümüzü kabartan Aras Aydın, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu.
Tabii en merak edilen konuysa Nicole Kidman'la baş başa oynamanın nasıl bir his olduğuydu...
Nicole Kidman'ın Aras Aydın'a sahneyi çektikten sonra "Gördüğün her kelebeğe inandım" deyip tebrik ettiği o sahneyi de buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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