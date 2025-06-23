Aras Aydın 'Nine Perfect Strangers'ta Rol Aldığı Nicole Kidman'ı Hangi Performansıyla Etkilediğini Açıkladı!

İngilizcesiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan başarılı oyuncu, “Benim mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım zaten. Çünkü canlandırdığım karakter de İngilizce konuşamayan biri” ifadelerini kullandı.

Dizinin ekibiyle ilk kez bir araya geldiği anları da 'Enteresandı. Çünkü ilk hissettiğim duygu yalnızlıktı sonrasında korku eklendi. Ardından kaygı ile o korku yumuşadı ve yavaş yavaş kaynaştık. Düşünsene tek başınasın, bambaşka kültüre sahip insanlar. Türk olarak belli bir yere kadar İngilizce konuşup kendini ifade ediyorsun. İlk başta çok korktum ama o kadar sahiplenen ve yardımsever insanlar ki... Çok güzel bir setti, huzurla çalıştık.' sözleriyle anlattı.