onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Aras Aydın 'Nine Perfect Strangers'ta Rol Aldığı Nicole Kidman'ı Hangi Performansıyla Etkilediğini Açıkladı!

Aras Aydın 'Nine Perfect Strangers'ta Rol Aldığı Nicole Kidman'ı Hangi Performansıyla Etkilediğini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 15:52

Amazon Prime’ın büyük ses getiren “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil olan Aras Aydın adeta göğsümüzü kabarttı! İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Aydın,  Nicole Kidman'la dizideki kelebekli sahnede birebir oynadığı anlarda yaşananları da açıkladı. Başarılı oyuncu, Kidman'ın övgü yağdırdığı o sahne sonra yaşanan unutulmaz anları da anlattı. 

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aras Aydın başrolünde yer aldığı Siyah Kalp dizisinden ayrılmasından sonra adeta dünya çapında ses getirmeyi başardı!

Aras Aydın başrolünde yer aldığı Siyah Kalp dizisinden ayrılmasından sonra adeta dünya çapında ses getirmeyi başardı!

Ekranların en karizmatik oyuncularından biri olan Aydın'ın Amazon Prime’ın iddialı yapımlarından “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil olması da herkesi çok heyecanlandırdı. 

Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı psikolojik gerilim dizisine damgasını vurmayı başaran Aydın 'Matteo' karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. 

Galadaki sempatik hallerile de yabancı basının hayli ilgisini çeken Aras Aydın sosyal medyayı da kasıp kavurdu, desek yeridir.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ile aynı projede yer alarak göğsümüzü kabartan Aras Aydın, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ile aynı projede yer alarak göğsümüzü kabartan Aras Aydın, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu.

İngilizcesiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan başarılı oyuncu, “Benim mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım zaten. Çünkü canlandırdığım karakter de İngilizce konuşamayan biri” ifadelerini kullandı.

Dizinin ekibiyle ilk kez bir araya geldiği anları da 'Enteresandı. Çünkü ilk hissettiğim duygu yalnızlıktı sonrasında korku eklendi. Ardından kaygı ile o korku yumuşadı ve yavaş yavaş kaynaştık. Düşünsene tek başınasın, bambaşka kültüre sahip insanlar. Türk olarak belli bir yere kadar İngilizce konuşup kendini ifade ediyorsun. İlk başta çok korktum ama o kadar sahiplenen ve yardımsever insanlar ki... Çok güzel bir setti, huzurla çalıştık.' sözleriyle anlattı.

Tabii en merak edilen konuysa Nicole Kidman'la baş başa oynamanın nasıl bir his olduğuydu...

Tabii en merak edilen konuysa Nicole Kidman'la baş başa oynamanın nasıl bir his olduğuydu...

'Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers)' ile Hollywood'a giriş yapan Aras Aydın, Nicole Kidman'la yaşadığı unutulmaz bir anını da İbrahim Selim'le Bu Gece programında ilk kez anlattı.

Aydın, Kidman'la birebir oynadığı kelebek sahnesi sonrası yaşananları aktarırken “Heyecanımı gizlemedim. Birlikte rol aldığımız, karakter için önemli bir an olan sahneyi bitirdik. Nicole sonra bana gülümsedi, yanına çağırdı. ‘Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum.

Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım, o da bunun üzerine bana sarıldı” açıklamasında bulundu.

Nicole Kidman'ın Aras Aydın'a sahneyi çektikten sonra "Gördüğün her kelebeğe inandım" deyip tebrik ettiği o sahneyi de buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın