Biri Kızıl Goncalar Oyuncusu: Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın Başrolünü Paylaştığı Pera'ya Flaş Transferler!

Yalı Çapkı'nın final yapmasından sonra radikal bir imaj değişikliği yapan Afra Saraçoğlu 'Pera' dizisinin başrolü olmuştu. Ünlü oyuncunun partneri de Furkan Andıç olarak açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın kadrosuna iki bomba gibi isim dahil oldu. Baba rollerinde yer alacak oyunculardan biri de son olarak Kızıl Goncalar'da rol almıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş