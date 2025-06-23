Biri Kızıl Goncalar Oyuncusu: Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın Başrolünü Paylaştığı Pera'ya Flaş Transferler!
Yalı Çapkı'nın final yapmasından sonra radikal bir imaj değişikliği yapan Afra Saraçoğlu 'Pera' dizisinin başrolü olmuştu. Ünlü oyuncunun partneri de Furkan Andıç olarak açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın kadrosuna iki bomba gibi isim dahil oldu. Baba rollerinde yer alacak oyunculardan biri de son olarak Kızıl Goncalar'da rol almıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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101. bölümüyle final yapan Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu hemen yeni bir projeyle anlaşmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahadır Karataş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Pera dizisi kadrosuna bomba gibi iki transfer yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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