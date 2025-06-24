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Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik Kavgasında Sandalyeden Düştüğü İddiasına Açıklık Getirdi!

Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik Kavgasında Sandalyeden Düştüğü İddiasına Açıklık Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 14:24

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Setten gelen pozlarla öne çıkan romantik komedi türündeki film geçtiğimiz gün bir kavga iddiası haberiyle gündeme damgasını vurmuştu. Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında 'Burak Deniz' kavgası çıktığı öne sürülmüş, çıkan arbede de Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü söylenmişti. 

TikTok hesabından Gelin Takımı 2 filminin çekimlerine dair takipçilerine bilgilendirme yapan Şebnem Bozoklu, bir kullanıcının sorduğu düşme iddiasına da açıklık getirdi.

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İlk filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı filminin ikincisi için hazırlıklar devam ederken herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

İlk filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı filminin ikincisi için hazırlıklar devam ederken herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Birsen Altuntaş, romantik komedi türündeki filmin başrollerinden Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında bir 'Burak Deniz' kavgası çıktığını yazdı. Otel barında bardakların havada uçuştuğu kavga anında çıkan arbede yüzünden Şebnem Bozoklu'nun da sandalyeden düştüğü öne sürüldü.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kavga iddiası kısa sürede de gündeme oturdu tabii. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Kavga iddiası kısa sürede de gündeme oturdu tabii. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Gelin Takımı'nda 'Selin' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu da geçtiğimiz gün TikTok hesabından bir paylaşım yaptı. Şimdilerde Enis Arıkan'la birlikte Password yarışmasını sunan Bozoklu, Gelin Takımı 2 filmindeki şoke eden set saatleri ve çekim yerlerini takipçilerine aktardı.

Bozoklu'nun "Gün dökümü yapılmıştır 💜" notlu paylaşımını buradan görebilirsiniz:

Ünlü oyuncunun paylaşımını gören bir kullanıcıysa "Abla iyi misin sandalyeden düşmüşsün:(" diye sordu. Şebnem Bozoklu da bu soruyu cevapsız geçmeyip "Yok kız" diyerek güldü.

Ünlü oyuncunun paylaşımını gören bir kullanıcıysa "Abla iyi misin sandalyeden düşmüşsün:(" diye sordu. Şebnem Bozoklu da bu soruyu cevapsız geçmeyip "Yok kız" diyerek güldü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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