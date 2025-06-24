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Cemal Hünal "Issız Adam" Filminin Yeniden Vizyona Gireceğini Sokaktaki Afişten Öğrenince Sinirlendi!

Cemal Hünal "Issız Adam" Filminin Yeniden Vizyona Gireceğini Sokaktaki Afişten Öğrenince Sinirlendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 15:18

2008 yapımı Issız Adam filmi izleyicilerinde derin bir etki bırakmıştı. Cemal Hünal ve Melis Birkan'ın başrollerinde yer aldığı efsane film yeniden vizyona giriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; basın toplantısında açıklamada bulunan Hünal, filmin yeniden vizyona gireceğin haberinin kendisine verilmediğini belirtti. Bunu sokaktaki afişten öğrendiğini söyleyen Cemal Hünal epey sinirlendi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi pek çoğumuzda aşk ilişkileri konusunda büyük bir travmaya neden olmuştu.

2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi pek çoğumuzda aşk ilişkileri konusunda büyük bir travmaya neden olmuştu.

Cemal Hünal ve Melis Birkan'ın başrollerini paylaştığı Çağan Irmak imzalı film vizyona girdiği dönemde seyircisi üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Alper ve Ada'nın enteresan ilişkisine şahit olduğumuz Issız Adam'da aşk acısı çekenleri de can evinden vurmuştu. 

Havuçlu keke dair anılar oluşturan film birçok sahnesiyle de herkesi salya sümük ağlatmıştı adeta.

İçinizde Issız Adam'ı vizyona girdiği dönemlerde sinemada izleyenler de vardır, sonrasında evlerinde izler de...

İçinizde Issız Adam'ı vizyona girdiği dönemlerde sinemada izleyenler de vardır, sonrasında evlerinde izler de...

Türk film sektörünün efsane yapımlarından biri olan Issız Adam'ı izlemeyen ya da yeniden sinemada izlemek isteyenlere de bir müjdemiz var! Issız Adam 27 Haziran Cuma günü yeniden vizyona girecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikonik yapımın kötü çocuğu 'Alper'i canlandıran Cemal Hünal, Issız Adam'ın vizyona gireceğinden bihabermiş!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikonik yapımın kötü çocuğu 'Alper'i canlandıran Cemal Hünal, Issız Adam'ın vizyona gireceğinden bihabermiş!

Başrolünde yer aldığı “Senden Kalan” adlı yeni filminin basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza atan Hünal, söz konusu durum karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi. 

Issız Adam'ın yeniden vizyona gireceğini yeni öğrenen Cemal Hünal “Keşke bize de haber verseydiler. Sokakta gördüğüm afişlerden öğrendim. Melis’e de haber vermemişler' diyerek tepkisini gösterdi.

"Ben kendi adıma bozuldum açıkçası… İkincisi çekilse de söylemezler sanırım”

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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