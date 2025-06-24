Cemal Hünal "Issız Adam" Filminin Yeniden Vizyona Gireceğini Sokaktaki Afişten Öğrenince Sinirlendi!
2008 yapımı Issız Adam filmi izleyicilerinde derin bir etki bırakmıştı. Cemal Hünal ve Melis Birkan'ın başrollerinde yer aldığı efsane film yeniden vizyona giriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; basın toplantısında açıklamada bulunan Hünal, filmin yeniden vizyona gireceğin haberinin kendisine verilmediğini belirtti. Bunu sokaktaki afişten öğrendiğini söyleyen Cemal Hünal epey sinirlendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi pek çoğumuzda aşk ilişkileri konusunda büyük bir travmaya neden olmuştu.
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İçinizde Issız Adam'ı vizyona girdiği dönemlerde sinemada izleyenler de vardır, sonrasında evlerinde izler de...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikonik yapımın kötü çocuğu 'Alper'i canlandıran Cemal Hünal, Issız Adam'ın vizyona gireceğinden bihabermiş!
"Ben kendi adıma bozuldum açıkçası… İkincisi çekilse de söylemezler sanırım”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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