Prens'te Caren'in Öldürülmesine Tepkisiz Kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat'a 'Kaptan Vin Dijk'tan İntikam Yemini!
Max'te yayınlanan Prens 3. sezonuyla da yine kahkahaya boğmaya devam ediyor. Ancak son iki sezondur bir komedi dizisi olarak izleyenlerini şaşırttığı bir durum var: Sevenleri ayırmak... Önce Hasharia'nın düğününde müstakbel eşi Saksonya dükü Philippe öldürüldü, şimdi de Kaptan Van Dijk'ın eşi Kuzey Kraliçesi Caren, Macarlar tarafından öldürüldü. Sevenlerin asla kavuşamadığı dizide Caren'in öldürülmesine önce ona hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat tatlı bir tepki gösterdi, ardından Van Dijk'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul intikam yemini etti.
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Önce Macar istilası, sonra Venedik Kraliçesi'nin Prens ve Thenio'nun annesi çıkması ve Prens'in Osmanlı'ya gidişi derken harika bir sezon geçiriyor Prens.
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Ancak son iki sezondur Prens'te bir komedi dizisinde beklenmeyen bir durum gerçekleşiyor.
Karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.
Hemen ardından da Van Dijk'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, Kuzey Unutmaz paylaşımında intikam yemini etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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