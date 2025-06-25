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Prens'te Caren'in Öldürülmesine Tepkisiz Kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat'a 'Kaptan Vin Dijk'tan İntikam Yemini!

Prens'te Caren'in Öldürülmesine Tepkisiz Kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat'a 'Kaptan Vin Dijk'tan İntikam Yemini!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 09:22

Max'te yayınlanan Prens 3. sezonuyla da yine kahkahaya boğmaya devam ediyor. Ancak son iki sezondur bir komedi dizisi olarak izleyenlerini şaşırttığı bir durum var: Sevenleri ayırmak... Önce Hasharia'nın düğününde müstakbel eşi Saksonya dükü Philippe öldürüldü, şimdi de Kaptan Van Dijk'ın eşi Kuzey Kraliçesi Caren, Macarlar tarafından öldürüldü. Sevenlerin asla kavuşamadığı dizide Caren'in öldürülmesine önce ona hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat tatlı bir tepki gösterdi, ardından Van Dijk'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul intikam yemini etti.

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Önce Macar istilası, sonra Venedik Kraliçesi'nin Prens ve Thenio'nun annesi çıkması ve Prens'in Osmanlı'ya gidişi derken harika bir sezon geçiriyor Prens.

Önce Macar istilası, sonra Venedik Kraliçesi'nin Prens ve Thenio'nun annesi çıkması ve Prens'in Osmanlı'ya gidişi derken harika bir sezon geçiriyor Prens.

Yoğun bir sezon olmasına rağmen konu o kadar güzel işlenmiş ki yine kahkahalara boğulmadan edemiyoruz. Hatta bu kez Köle dahil tüm karakterlere daha çok replik yazıldığından kahkahamız da aynı oranda arttı diyebiliriz.

Ancak son iki sezondur Prens'te bir komedi dizisinde beklenmeyen bir durum gerçekleşiyor.

Ancak son iki sezondur Prens'te bir komedi dizisinde beklenmeyen bir durum gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz sezon Hasharia'nın müstakbel eşi Philippe'in düğünde öldürülmesinin ardından bu kez de Kaptan Van Dijk'ın eşi Kuzey Kraliçesi Caren, Macar Kraliçesi tarafından öldürtüldü.

Karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Daha doğrusu, Kerem Özdoğan'ın yaptığı Caren'in mezarına ait paylaşıma oldukça vurucu bir söz yazdı.'Bir Shakespeare kavuşturmadı sevenleri, bir de siz' diyen Zeynep Tuğçe Bayat, duygularımıza tercüman oldu.

Hemen ardından da Van Dijk'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, Kuzey Unutmaz paylaşımında intikam yemini etti.

Hemen ardından da Van Dijk'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, Kuzey Unutmaz paylaşımında intikam yemini etti.

'İntikamın büyük olacak kraliçem' diyen Çağlar Ertuğrul'a Zeynep Tuğçe Bayat'tan cevap gecikmedi. Bayat, 'Benim korsanıma da bu yakışır' diyerek dizinin hayranlarını coşturdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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