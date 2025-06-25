Prens'te Caren'in Öldürülmesine Tepkisiz Kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat'a 'Kaptan Vin Dijk'tan İntikam Yemini!

Max'te yayınlanan Prens 3. sezonuyla da yine kahkahaya boğmaya devam ediyor. Ancak son iki sezondur bir komedi dizisi olarak izleyenlerini şaşırttığı bir durum var: Sevenleri ayırmak... Önce Hasharia'nın düğününde müstakbel eşi Saksonya dükü Philippe öldürüldü, şimdi de Kaptan Van Dijk'ın eşi Kuzey Kraliçesi Caren, Macarlar tarafından öldürüldü. Sevenlerin asla kavuşamadığı dizide Caren'in öldürülmesine önce ona hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat tatlı bir tepki gösterdi, ardından Van Dijk'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul intikam yemini etti.