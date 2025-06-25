İsveç'te İkinci Olmuş! MasterChef'te Şefleri Kendine Hayran Bırakan Ayla Canpunar Kaşığı Kıl Payı Kaçırdı
MasterChef Türkiye'de ön eleme turu sürerken yine birbirinden yetenekli isimleri izlemeye devam ediyoruz. Dün akşamki bölüme katılan Ayla Canpunar adlı yarışmacının daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğu ortaya çıktı. Çıtayı yükselten yarışmacı, yaptığı yemekle şefleri kendine hayran bıraktı. Üç evet alan Ayla Canpunar kaşığı son anda kaçırdı.
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MasterChef Türkiye'de ön elemeler tüm heyecanıyla sürüyor.
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Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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