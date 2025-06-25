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İsveç'te İkinci Olmuş! MasterChef'te Şefleri Kendine Hayran Bırakan Ayla Canpunar Kaşığı Kıl Payı Kaçırdı

İsveç'te İkinci Olmuş! MasterChef'te Şefleri Kendine Hayran Bırakan Ayla Canpunar Kaşığı Kıl Payı Kaçırdı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 08:49

MasterChef Türkiye'de ön eleme turu sürerken yine birbirinden yetenekli isimleri izlemeye devam ediyoruz. Dün akşamki bölüme katılan Ayla Canpunar adlı yarışmacının daha önce MasterChef İsveç'te ikinci olduğu ortaya çıktı. Çıtayı yükselten yarışmacı, yaptığı yemekle şefleri kendine hayran bıraktı. Üç evet alan Ayla Canpunar kaşığı son anda kaçırdı.

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MasterChef Türkiye'de ön elemeler tüm heyecanıyla sürüyor.

MasterChef Türkiye'de ön elemeler tüm heyecanıyla sürüyor.

Birbirinden yetenekli isimlerin katıldığı MasterChef'in dün akşamki bölümüne katılan isimler arasında da yine oldukça iddialı yarışmacılar vardı. O isimlerin başında da MasterChef İsveç ikincisi Ayla Canpunar geliyordu.

Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.

Yarışmacı Ayla Canpunar, MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu söylemesinin ardından çıtayı epey yükseltti.

Yarışmacı öyle bir yemek yaptı ki şefler kendisine hayran kaldı. Danilo Şef'in şeflere kaşık atma önerisinde bulunduğu Ayla, kaşığı çok ufak bir farkla kaçırdı. Şefler, ön elemelerde şu ana kadarki en iyi tabak olduğunu söylediler.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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