Aybüke Pusat'ın Kayınvalidesi, İlhan Şen'in Annesi Olacak: Ünlü Oyuncu Halef Dizisine Dahil Oldu!
Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan boykot çağrısı sebebiyle çıkarılmasının ardından ilk projesi belli olmuştu. Yeni sezonun aşiret dizilerinden biri olacak dizide Aybüke Pusat'la birlikte İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz da başrolleri paylaşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın kayınvalidesini, İlhan Şen'in annesini canlandıracak isim belli oldu.
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Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan boykot çağrısı nedeniyle çıkarılmasının ardından ilk projesi Halef olmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide İlhan Şen'in annesini, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın kayınvalidesini canlandıracak oyuncu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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