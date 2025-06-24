Ayşe Barım'ın Ortak Kurucusu Olduğu ID İletişim Oyuncusu Aslıhan Gürbüz'den Yapımcılara Sert Çıkış!
Aslıhan Gürbüz Star Tv ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisindeki 'Handan' performansıyla büyük beğeni topluyor. Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'in oyuncularından biri olan Aslıhan Gürbüz, kendisini telefonla arayan yapımcılara sert çıktı!
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Aslıhan Gürbüz kadrosunda yer aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan bir tanesi.
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Kral Kaybederse sezonun iddialı yapımlarından biri oldu.
Performansıyla büyük beğeni toplayıp birçok yapımcının da ilgisini çeken Aslıhan Gürbüz dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
"Rica ederim beni aramayın, çünkü tam da bu sebeple "neredeyse değil" en iyisi ile çalışıyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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