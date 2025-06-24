Ayşe Barım'ın Ortak Kurucusu Olduğu ID İletişim Oyuncusu Aslıhan Gürbüz'den Yapımcılara Sert Çıkış!

Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'in oyuncularından biri olan Aslıhan Gürbüz kendisinin yeni projeler için şahsi telefonundan aranmasına tepki gösterdi. Sektördeki bazı yapımcı ve yönetmenlere seslenen ünlü oyuncu 'Bu işi profesyonelce yapıyorum 16 senedir. Benim de ajansım var. Rica ediyorum her türlü projeniz için ajansımı arayın. Onlar kayıtsız kalmayacaktır. Türkiye'nin neredeyse en iyi ajansıyla çalışıyorum. Beni eş - dost kontenjanından telefonumdan aradığınızda size profesyonel bakmıyorum' ifadelerini kullandı.