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Ayşe Barım'ın Ortak Kurucusu Olduğu ID İletişim Oyuncusu Aslıhan Gürbüz'den Yapımcılara Sert Çıkış!

Ayşe Barım'ın Ortak Kurucusu Olduğu ID İletişim Oyuncusu Aslıhan Gürbüz'den Yapımcılara Sert Çıkış!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 17:32

Aslıhan Gürbüz Star Tv ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisindeki 'Handan' performansıyla büyük beğeni topluyor. Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'in oyuncularından biri olan Aslıhan Gürbüz, kendisini telefonla arayan yapımcılara sert çıktı!

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Aslıhan Gürbüz kadrosunda yer aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan bir tanesi.

Aslıhan Gürbüz kadrosunda yer aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan bir tanesi.

İlk olarak Gonca Karanfil ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu hiç şüphesiz Yahşi Cazibe dizisiyle yıldızını parlatıp gönüllere taht kurmuştu. 

Ardından sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bodrum Masalı, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'yla karşımıza çıkan Gürbüz şimdilerde de Kral Kaybederse dizinin başrolünde yer alıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Kral Kaybederse sezonun iddialı yapımlarından biri oldu.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Kral Kaybederse sezonun iddialı yapımlarından biri oldu.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, ilişkilerdeki bağımlılık ve narsistik kişi bozukluğunun anlatıldığı dizide Gürbüz de 'Handan Baran' karakterine hayat veriyor.

Performansıyla büyük beğeni toplayıp birçok yapımcının da ilgisini çeken Aslıhan Gürbüz dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Performansıyla büyük beğeni toplayıp birçok yapımcının da ilgisini çeken Aslıhan Gürbüz dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Ayşe Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'in oyuncularından biri olan Aslıhan Gürbüz kendisinin yeni projeler için şahsi telefonundan aranmasına tepki gösterdi. Sektördeki bazı yapımcı ve yönetmenlere seslenen ünlü oyuncu 'Bu işi profesyonelce yapıyorum 16 senedir. Benim de ajansım var. Rica ediyorum her türlü projeniz için ajansımı arayın. Onlar kayıtsız kalmayacaktır. Türkiye'nin neredeyse en iyi ajansıyla çalışıyorum. Beni eş - dost kontenjanından telefonumdan aradığınızda size profesyonel bakmıyorum' ifadelerini kullandı.

"Rica ederim beni aramayın, çünkü tam da bu sebeple "neredeyse değil" en iyisi ile çalışıyorum."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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