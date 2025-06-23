Özge Özacar'lı Karadeniz Dizisi Bulutların Üzerinde'nin Başrolü İçin Teşkilat'ın Eski Yıldızıyla Görüşülüyor
Yeni sezona damga vuracak Karadeniz yapımlarından biri de Show Tv'ye taşınan “Bulutların Üzerinde” dizisi olacak. Çekimlerinin Hopa'da yapılacağı düşünülen dizinin kadın başrolünün Özge Özacar olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse yeni Karadeniz dizisinin erkek başrolü için görüşülen ismin belli olduğu iddia edildi.
Kaynak: Dedikoducu Çocuk
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BKM’nin yeni sezona ertelediği “Bulutların Üzerinde” ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Karadeniz dizilerinden biri olma hazırlığı yapıyor.
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Özge Özacar'ın partnerinin kim olacağı da merak konusu haline gelmişti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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