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Özge Özacar'lı Karadeniz Dizisi Bulutların Üzerinde'nin Başrolü İçin Teşkilat'ın Eski Yıldızıyla Görüşülüyor

Özge Özacar'lı Karadeniz Dizisi Bulutların Üzerinde'nin Başrolü İçin Teşkilat'ın Eski Yıldızıyla Görüşülüyor

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 14:20

Yeni sezona damga vuracak Karadeniz yapımlarından biri de Show Tv'ye taşınan “Bulutların Üzerinde” dizisi olacak. Çekimlerinin Hopa'da yapılacağı düşünülen dizinin kadın başrolünün Özge Özacar olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse yeni Karadeniz dizisinin erkek başrolü için görüşülen ismin belli olduğu iddia edildi.  

Kaynak: Dedikoducu Çocuk

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BKM’nin yeni sezona ertelediği “Bulutların Üzerinde” ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Karadeniz dizilerinden biri olma hazırlığı yapıyor.

BKM’nin yeni sezona ertelediği “Bulutların Üzerinde” ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Karadeniz dizilerinden biri olma hazırlığı yapıyor.

Geçen yılın sonlarından Kanal D için hazırlandığı belirtilen ancak yeni gelişme sonrası Show Tv'de yayınlanmasına karar verilen dizinin Artvin Hopa'da çekileceği düşünülüyordu. 

Eylül ayında yayın hayatına başlaması beklenen Bulutların Üzerinde diziyle ilgili beklenen haberlerden biri geldi. Yeni Karadeniz dizinin kadın başrolü Özge Özacar oldu. Özacar son olarak Kızılcık Şerbeti'yle büyük ilgi çekmişti.

Özge Özacar'ın partnerinin kim olacağı da merak konusu haline gelmişti.

Özge Özacar'ın partnerinin kim olacağı da merak konusu haline gelmişti.

'Dedikoducu Çocuk'un iddiasına göre; Bulutların Üzerinde'nin erkek başrolü için, son olarak Teşkilat, Kalpazan ve Prens gibi dizilerle ekranlara gelen Çağlar Ertuğrul'la görüşülüyor. Ancak söz konusu bu haber henüz netlik kazanmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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