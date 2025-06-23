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"Gülen Yüzünle Hatırlayacağız": İşte Benim Stilim Ekibinden Nihal Candan'a Duygulandıran Veda Videosu!

"Gülen Yüzünle Hatırlayacağız": İşte Benim Stilim Ekibinden Nihal Candan'a Duygulandıran Veda Videosu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 11:12

Anoreksiya nervoza ile mücadele eden Nihal Candan ne yazık ki hayatını kaybetti. İkinci kez kalbi durduktan sonra yaşama döndürülemeyen sosyal medya fenomeni arkasında birçok anı bıraktı. Moda programıyla ilk kez hayatımıza giren Nihal Candan'ı İşte Benim Stilim ekibi de unutmadı...

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Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Nihal Candan anoreksiyayla yaşam mücadelesinde 23 kiloya kadar düşmüştü.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Nihal Candan anoreksiyayla yaşam mücadelesinde 23 kiloya kadar düşmüştü.

20 Haziran akşamı henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ölümü tüm sevenlerini de derin bir acıya boğdu. Arkasında birçok, açıklama ve anı bırakan sosyal medya fenomeni hakkında arka arkaya haberler yapıldı.

Nihal Candan özellikle ilk kez karşımıza çıktığı İşte Benim Stilim videolarıyla gündem oldu.

Nihal Candan özellikle ilk kez karşımıza çıktığı İşte Benim Stilim videolarıyla gündem oldu.

Hatta bunlardan biri de 2020 yılında hayatını kaybeden İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın her fırsatta çok sevdiğini söylediği Nihal Candan'a 'Ben gideceğim yere bir tek Nihal’ı götürürüm', 'Keşke sen benim kızım olsaydın' dediği anlar oldu. Nihal de Nurella'sına sürekli 'Güneşim' diyerek sevgisini gösterirdi. 

İşte Benim Stilim ekibi de Nihal Candan'ın acı kaybı sonrası bir veda videosu hazırladı. Yeni bölümden önce ekranlara gelen videoda Nihal'in birçok kombinine ve yüzünün güldüğü anlara yer verildi.

"Seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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