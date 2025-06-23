"Gülen Yüzünle Hatırlayacağız": İşte Benim Stilim Ekibinden Nihal Candan'a Duygulandıran Veda Videosu!
Anoreksiya nervoza ile mücadele eden Nihal Candan ne yazık ki hayatını kaybetti. İkinci kez kalbi durduktan sonra yaşama döndürülemeyen sosyal medya fenomeni arkasında birçok anı bıraktı. Moda programıyla ilk kez hayatımıza giren Nihal Candan'ı İşte Benim Stilim ekibi de unutmadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Nihal Candan anoreksiyayla yaşam mücadelesinde 23 kiloya kadar düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Candan özellikle ilk kez karşımıza çıktığı İşte Benim Stilim videolarıyla gündem oldu.
"Seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın