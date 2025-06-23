"Gülen Yüzünle Hatırlayacağız": İşte Benim Stilim Ekibinden Nihal Candan'a Duygulandıran Veda Videosu!

Hatta bunlardan biri de 2020 yılında hayatını kaybeden İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın her fırsatta çok sevdiğini söylediği Nihal Candan'a 'Ben gideceğim yere bir tek Nihal’ı götürürüm', 'Keşke sen benim kızım olsaydın' dediği anlar oldu. Nihal de Nurella'sına sürekli 'Güneşim' diyerek sevgisini gösterirdi.

İşte Benim Stilim ekibi de Nihal Candan'ın acı kaybı sonrası bir veda videosu hazırladı. Yeni bölümden önce ekranlara gelen videoda Nihal'in birçok kombinine ve yüzünün güldüğü anlara yer verildi.