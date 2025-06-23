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Ayşe'ye Ağır Gönderme: MasterChef'e Geçen Sene de Katılıp Elenen Yarışmacı Mehmet Şef'in Sabrını Sınadı!

Ayşe'ye Ağır Gönderme: MasterChef'e Geçen Sene de Katılıp Elenen Yarışmacı Mehmet Şef'in Sabrını Sınadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 09:25

Survivor 2025'in final yapmasından hemen sonra MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü. Şimdilerde ön eleme turunun yapıldığı programın son bölümüne geçen sene katılıp elenen isimlerden biri katıldı. Şatafatlı yöresel kıyafetiyle Mehmet Şef'in sabrını sınayan Serap, önceki sezon ön elemede kendisini eleyen Ayşe'ye ağır sözler de söyledi!

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MasterChef Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonu başladı.

MasterChef Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonu başladı.

Ön eleme turunda yetenekleri göstermeye çalışan yarışmacılar en az iki 'Evet!' alarak bir üst tura geçmek için gayret ediyor. Her bölümü de merakla izlenen yemek yarışmasının son bölümünde yine çok dikkat çeken bir yarışmacı oldu. 

Bunların başında da Serap Baytak geldi. Geçen yıldan gözümüzün aşina olduğu Serap ikinci eleme turundaki üçlü eleme de Ayşe'ye yenilerek MasterChef yolculuğuna veda etmişti. 

Bu kez ışıltılar içinde bir yöresel kıyafetle jürilerin karşısına çıkan Serap yemeğe başlamadan önce mağlup olduğu Ayşe'yi hedef aldı. '3. tur kıyafetlerimi bile hazırladım' sözleriyle hafızalarda kalan Serap 'Anmak istemiyorum ama en azından geçen yılki yarışmacılar gibi timsah gözyaşları dökmüyorum burada. Ayrıca insanların duygularını suistimal etmiyorum. Burada geldim ve çalıştım. Olabilir, herkes hata yapabilir, herkes kaybedebilir.' diyerek Ayşe'ye ağır göndermede bulundu.

"Zayıf halkaysan burada ne işin var? İlerlemişsen bu insanların verdiği destekle olduğunu düşünüyorum"

Serap avokado ve fasülye püreli deve kuşu eti testi kebabı yapmak için tezgah başına geçince bir süre sonra olanlar oldu.

Serap avokado ve fasülye püreli deve kuşu eti testi kebabı yapmak için tezgah başına geçince bir süre sonra olanlar oldu.

Mehmet Şef yarışmacıyı ve süresini durdurtup kıyafetin kollarının yemeğe girdiğini söyleyip öfkelendi. Mehmet Şef 'Sen şaka mı zannediyorsun burayı? Buranın kuralları var... Biz millete bileklikle yemek yaptırmıyoruz sen kollar içeride nasıl yemeke yapacaksın?' diyerek sinirlenince Serap 'Neden bu kadar gerginsiniz? Bugün papatya çayı içmediniz mi?' diye karşılık verdi.

Serap'ın "Şefim yarışmacı size özel hazırlandı" demesiyle şaşkına dönen Mehmet Şef'ten de "Bana niye özel hazırlanasınız hanımefendi? Bu bir televizyon programı" cevabı geldi.

Her adımı ayrı bir olay olan yarışmacı bir de "Testi kırılmıyor" diyerek jüri üyelerinden para istedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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