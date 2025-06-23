Ayşe'ye Ağır Gönderme: MasterChef'e Geçen Sene de Katılıp Elenen Yarışmacı Mehmet Şef'in Sabrını Sınadı!
Survivor 2025'in final yapmasından hemen sonra MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü. Şimdilerde ön eleme turunun yapıldığı programın son bölümüne geçen sene katılıp elenen isimlerden biri katıldı. Şatafatlı yöresel kıyafetiyle Mehmet Şef'in sabrını sınayan Serap, önceki sezon ön elemede kendisini eleyen Ayşe'ye ağır sözler de söyledi!
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MasterChef Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonu başladı.
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"Zayıf halkaysan burada ne işin var? İlerlemişsen bu insanların verdiği destekle olduğunu düşünüyorum"
Serap avokado ve fasülye püreli deve kuşu eti testi kebabı yapmak için tezgah başına geçince bir süre sonra olanlar oldu.
Serap'ın "Şefim yarışmacı size özel hazırlandı" demesiyle şaşkına dönen Mehmet Şef'ten de "Bana niye özel hazırlanasınız hanımefendi? Bu bir televizyon programı" cevabı geldi.
Her adımı ayrı bir olay olan yarışmacı bir de "Testi kırılmıyor" diyerek jüri üyelerinden para istedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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