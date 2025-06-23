Ayşe'ye Ağır Gönderme: MasterChef'e Geçen Sene de Katılıp Elenen Yarışmacı Mehmet Şef'in Sabrını Sınadı!

Ön eleme turunda yetenekleri göstermeye çalışan yarışmacılar en az iki 'Evet!' alarak bir üst tura geçmek için gayret ediyor. Her bölümü de merakla izlenen yemek yarışmasının son bölümünde yine çok dikkat çeken bir yarışmacı oldu.

Bunların başında da Serap Baytak geldi. Geçen yıldan gözümüzün aşina olduğu Serap ikinci eleme turundaki üçlü eleme de Ayşe'ye yenilerek MasterChef yolculuğuna veda etmişti.

Bu kez ışıltılar içinde bir yöresel kıyafetle jürilerin karşısına çıkan Serap yemeğe başlamadan önce mağlup olduğu Ayşe'yi hedef aldı. '3. tur kıyafetlerimi bile hazırladım' sözleriyle hafızalarda kalan Serap 'Anmak istemiyorum ama en azından geçen yılki yarışmacılar gibi timsah gözyaşları dökmüyorum burada. Ayrıca insanların duygularını suistimal etmiyorum. Burada geldim ve çalıştım. Olabilir, herkes hata yapabilir, herkes kaybedebilir.' diyerek Ayşe'ye ağır göndermede bulundu.