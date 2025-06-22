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Adı Volkan'la Aşk İddiasına Karışmıştı: Survivor Dilşah Kurt Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı!

Adı Volkan'la Aşk İddiasına Karışmıştı: Survivor Dilşah Kurt Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 16:48

Adem Kılıçcı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 bu sene bomba gibi iddialarla gündemden düşmek bilmedi. Bunlardan biri de Volkan'la Dilşah arasında çıkan aşk dedikoduları oldu. Bu iddialarla hayli dikkat çeken Dilşah Kurt bu sefer bambaşka bir olayla öne çıktı. Siyah saçlarıyla ilgili radikal bir imaj değişikliği kararı alan yarışmacının son hali Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

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En kaos dolu sezonlarından birini geride bırakan Survivor 2025'te ortalık bir an olsun durulmadı.

En kaos dolu sezonlarından birini geride bırakan Survivor 2025'te ortalık bir an olsun durulmadı.

Survivor'ın en sert karakterlerinden biri olan Dilşah da yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaki yerini almıştı. Yarışmada adım adım finale gidilirken yapılan son eleme düellosunda Ayşe'yle karşı karışıya gelen Dilşah Kurt'un adaya veda etmesi de sevenlerini bir hayli şaşırtmıştı.

Dilşah'ı düello boyunca yalnızca Volkan'ın desteklemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Dilşah'ı düello boyunca yalnızca Volkan'ın desteklemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erse de çeşitli iddialar yüzünden sürekli gündeme gelmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi de Dilşah ve Volkan'ın aşk yaşadığı iddiası oldu. İddiayı alevlendirense Pınar Saka'dan gelen yorum olmuştu. Saka, Volkan'ın birisine 'Üzümlü kekim' dediğini öne sürmüştü. Daha sonra bu üzümlü kekin Dilşah olduğuna dair söylentiler yayılmıştı. 

Gündeme oturan iddialara yanıt veren Dilşah da sosyal medyadan art arda paylaşım yapıp hukuki süreçleri başlatacağını açıklamıştı. 

Bu haberler sonrası Dilşah'la ayrılıkları konuşan erkek arkadaşının “Benim çocukluğum acılar ile geçti, benim ahımı alma dedim. Dinlemedin” paylaşımı da ses getirmişti.

Yarışmadan elense de gündemden düşmeyen Dilşah Kurt bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Yarışmadan elense de gündemden düşmeyen Dilşah Kurt bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Siyah saçlarla görmeye alıştığımız Dilşah radikal bir imaj değişikliğine gitme kararı alıp soluğu kuaför koltuğunda aldı. Saçlarını kızıl renge boyatarak görenleri şoke eden Dilşah Kurt, yarışmada peruk takıp taklit ettiği Yıldız Tilbe'ye benzetildi.

Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Dilşah bir de durum güncellemesi yapıp saçının son rengini paylaştı.

Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Dilşah bir de durum güncellemesi yapıp saçının son rengini paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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