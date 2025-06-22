Adı Volkan'la Aşk İddiasına Karışmıştı: Survivor Dilşah Kurt Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı!

Survivor 2025, Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasıyla sona erse de çeşitli iddialar yüzünden sürekli gündeme gelmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi de Dilşah ve Volkan'ın aşk yaşadığı iddiası oldu. İddiayı alevlendirense Pınar Saka'dan gelen yorum olmuştu. Saka, Volkan'ın birisine 'Üzümlü kekim' dediğini öne sürmüştü. Daha sonra bu üzümlü kekin Dilşah olduğuna dair söylentiler yayılmıştı.

Gündeme oturan iddialara yanıt veren Dilşah da sosyal medyadan art arda paylaşım yapıp hukuki süreçleri başlatacağını açıklamıştı.

Bu haberler sonrası Dilşah'la ayrılıkları konuşan erkek arkadaşının “Benim çocukluğum acılar ile geçti, benim ahımı alma dedim. Dinlemedin” paylaşımı da ses getirmişti.