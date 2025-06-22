Adı Volkan'la Aşk İddiasına Karışmıştı: Survivor Dilşah Kurt Radikal Bir İmaj Değişikliği Yaptı!
Adem Kılıçcı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 bu sene bomba gibi iddialarla gündemden düşmek bilmedi. Bunlardan biri de Volkan'la Dilşah arasında çıkan aşk dedikoduları oldu. Bu iddialarla hayli dikkat çeken Dilşah Kurt bu sefer bambaşka bir olayla öne çıktı. Siyah saçlarıyla ilgili radikal bir imaj değişikliği kararı alan yarışmacının son hali Yıldız Tilbe'ye benzetildi.
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En kaos dolu sezonlarından birini geride bırakan Survivor 2025'te ortalık bir an olsun durulmadı.
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Dilşah'ı düello boyunca yalnızca Volkan'ın desteklemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
Yarışmadan elense de gündemden düşmeyen Dilşah Kurt bu kez bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Dilşah bir de durum güncellemesi yapıp saçının son rengini paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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