Kilolu Çocukluğuna Gülmüşler: Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki O Anı Gündem Oldu!
Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan kaldırıldığı hastanede 23 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz gün ikinci kez kalbi duran sosyal medya fenomeni ne yazık ki kurtarılamadı. Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesi sonrası, tanındığı program İşte Benim Stilim'de birçok anı yeniden gündeme geldi.
Bunlardan biri de Nihal'in kilolu çocukluğundan bir karenin yayında ekranlara verilmesiyle yarışmacılardan gelen tepki anları oldu. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan bu videoyu gören kullancılardan da tepki yükseldi.
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Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan 29 kiloya düşmesinden bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
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Bunlardan bir tanesi de Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yarıştığı dönemlerde çocukluk fotoğrafının ekrana verildiği anlar oldu.
Önce o anları izleyelim...
Bu anı gören sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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