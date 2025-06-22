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Kilolu Çocukluğuna Gülmüşler: Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki O Anı Gündem Oldu!

Kilolu Çocukluğuna Gülmüşler: Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki O Anı Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 15:19

Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan kaldırıldığı hastanede 23 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz gün ikinci kez kalbi duran sosyal medya fenomeni ne yazık ki kurtarılamadı. Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesi sonrası, tanındığı program İşte Benim Stilim'de birçok anı yeniden gündeme geldi. 

Bunlardan biri de Nihal'in kilolu çocukluğundan bir karenin yayında ekranlara verilmesiyle yarışmacılardan gelen tepki anları oldu.  Sosyal medyada dolaşmaya başlayan bu videoyu gören kullancılardan da tepki yükseldi.

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Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan 29 kiloya düşmesinden bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan 29 kiloya düşmesinden bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

23 kiloya düşen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde kalbi durmuş  ve 10 dakikalık bir mücadele sonrası hayata döndürülebilmişti. Doktorların kritik 24 saat dediği dilim içerisinde ikinci kez kalbi duran sosyal medya fenomeni hayatını kaybetmişti. 

Nihal'in acı kaybı tüm yakınlarını ve birçok sevenini de derin bir yasa boğdu. İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan'ın vefatı sonrasında da birçok video yeniden gündem olmaya başladı.

Bunlardan bir tanesi de Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yarıştığı dönemlerde çocukluk fotoğrafının ekrana verildiği anlar oldu.

Bunlardan bir tanesi de Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yarıştığı dönemlerde çocukluk fotoğrafının ekrana verildiği anlar oldu.

Nihal'in dev ekrana verilen kilolu çocukluğunu gören yarışmacılar kahkahaya boğulurken, Candan'ın ise 'Bu kadarı ağır yani gerçekten' dediği anlar yeniden sosyal medyada dolaşmaya başladı. 

Diğer yarışmacılardan zaman zaman 'kilolusun' denilerek tepki gösterilen Nihal Candan'ın 'zayıflayınca görürsünüz' demesiyse içleri sızlattı.

Önce o anları izleyelim...

Bu anı gören sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı:

Bu anı gören sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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