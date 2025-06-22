Kilolu Çocukluğuna Gülmüşler: Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki O Anı Gündem Oldu!

Anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan kaldırıldığı hastanede 23 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz gün ikinci kez kalbi duran sosyal medya fenomeni ne yazık ki kurtarılamadı. Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesi sonrası, tanındığı program İşte Benim Stilim'de birçok anı yeniden gündeme geldi.

Bunlardan biri de Nihal'in kilolu çocukluğundan bir karenin yayında ekranlara verilmesiyle yarışmacılardan gelen tepki anları oldu. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan bu videoyu gören kullancılardan da tepki yükseldi.