Demet Özdemir Eşref Rüya'daki Şarkıcılık Performansına Gelen Eleştirilere İlk Kez Yanıt Verdi!
Ekranlarının en iddialı dizilerinden Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaşan Demet Özdemir büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Dizide 'Rüya' karakterine hayat veren güzel oyuncunun şarkı söylediği sahnelerse kimi zaman seyirciyi ikiye bölüyor.
Geçtiğimiz gün Eşref Rüya dizisinde rol alan oyuncu Kerem Alp Kabul'ün nikahına katılan Demet Özdemir, kendisine gelen eleştirilere de ilk kez cevap verdi.
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Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı aldığı Eşref Rüya dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.
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Bunların başlıcası da 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir'in şarkı söylediği sahneler oldu.
Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam Eşref Rüya'da 'Okan'ı canlandıran Kerem Alp Kabul'ün düğününe nikah şahidi olarak katıldı.
Partneri Çağatay Ulusoy'a da övgüler yağdıran Demet Özdemir'in açıklamasını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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