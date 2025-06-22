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Demet Özdemir Eşref Rüya'daki Şarkıcılık Performansına Gelen Eleştirilere İlk Kez Yanıt Verdi!

Demet Özdemir Eşref Rüya'daki Şarkıcılık Performansına Gelen Eleştirilere İlk Kez Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 14:11

Ekranlarının en iddialı dizilerinden Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaşan Demet Özdemir büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Dizide 'Rüya' karakterine hayat veren güzel oyuncunun şarkı söylediği sahnelerse kimi zaman seyirciyi ikiye bölüyor. 

Geçtiğimiz gün Eşref Rüya dizisinde rol alan oyuncu Kerem Alp Kabul'ün nikahına katılan Demet Özdemir, kendisine gelen eleştirilere de ilk kez cevap verdi.

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Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı aldığı Eşref Rüya dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı aldığı Eşref Rüya dizisi kısa sürede dikkat çeken yapımlardan oldu.

19 Mart 2025 tarihinde Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Eşref Rüya dizisi son dönemlerin en iddialı yapımları arasına girdi. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken aksiyon dolu yapım birçok sahnesiyle de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bunların başlıcası da 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir'in şarkı söylediği sahneler oldu.

Bunların başlıcası da 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir'in şarkı söylediği sahneler oldu.

13. bölümüyle sezon finali yapan Eşref Rüya'da şarkıcılık yapan bir kadına hayat veren Özdemir'in eline mikrofon aldığı her sahne sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Kimilerinin çok beğendiği şarkıcılık performansı kimileri tarafından epey eleştirildi.

Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam Eşref Rüya'da 'Okan'ı canlandıran Kerem Alp Kabul'ün düğününe nikah şahidi olarak katıldı.

Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam Eşref Rüya'da 'Okan'ı canlandıran Kerem Alp Kabul'ün düğününe nikah şahidi olarak katıldı.

8 yıldır aşk yaşadığı Tuğçe Bozkurt ile evlenirken arkadaşının yanında olan Özdemir, öncesinde basın mensuplarıyla da sohbet etti. 

Şarkıcılık yaptığı sahnelerin eleştirilmesine yönelik ilk kez yanıt veren ünlü oyuncu 'Çok güzel söyledim, iyi ki söylemişim' ifadelerini kullandı.

Daha önceki bir röportajında 'Şarkı söylemem' diyen Özdemir 'Başka bir challenge bulmak istemiyorum kendime. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Tabii ki mesleğim değil. Dilim döndüğünce, en doğal şekilde yapmaya gayret ettim ki buna emek de vermek istedim' açıklamasında bulundu.

Partneri Çağatay Ulusoy'a da övgüler yağdıran Demet Özdemir'in açıklamasını da böyle bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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