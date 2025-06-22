Demet Özdemir Eşref Rüya'daki Şarkıcılık Performansına Gelen Eleştirilere İlk Kez Yanıt Verdi!

8 yıldır aşk yaşadığı Tuğçe Bozkurt ile evlenirken arkadaşının yanında olan Özdemir, öncesinde basın mensuplarıyla da sohbet etti.

Şarkıcılık yaptığı sahnelerin eleştirilmesine yönelik ilk kez yanıt veren ünlü oyuncu 'Çok güzel söyledim, iyi ki söylemişim' ifadelerini kullandı.

Daha önceki bir röportajında 'Şarkı söylemem' diyen Özdemir 'Başka bir challenge bulmak istemiyorum kendime. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Tabii ki mesleğim değil. Dilim döndüğünce, en doğal şekilde yapmaya gayret ettim ki buna emek de vermek istedim' açıklamasında bulundu.