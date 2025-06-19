Sinem Ünsal Uzak Şehir'deki Partneri Ozan Akbaba'yla İlgili İddialara Nezaket Dolu Bir Cevapla Son Verdi!
Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir hem konusu hem de oyuncularıyla sezona damgasını vurdu. Başrolleri paylaşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın partnerliği de bir hayli ses getirdi. Setteki pozları, kamera arkasındaki halleriyle de gözleri üzerine çeken ikili hakkında bazı iddialar gündeme geldi. Tatil sonrası havaalanında görüntülenen Sinem Ünsal partnerine övgü yağdırırken, tepki çeken iddialara da nezaket dolu bir cevap verdi.
Kaynak: 2. Sayfa
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.
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Sezon finalinde Cihan ve Alya'nın öpüşme sahnesiyse ortalığı ayağa kaldırmıştı.
"Özel hayatımızda da zaten onun eşiyle benim eşim birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Arkadaşız, çok güzel arkadaş olduk"
Kullanıcıların Sinem Ünsal'ın açıklamasına gelen yorumlarından birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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