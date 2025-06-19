Sinem Ünsal Uzak Şehir'deki Partneri Ozan Akbaba'yla İlgili İddialara Nezaket Dolu Bir Cevapla Son Verdi!

Kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da adlarından söz ettiren Akbaba ve Ünsal'ın ses getiren partnerliği sonrası çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Akbaba'nın bir röportajında 'Sinem'le öpüşmem' dediği öne sürülmüştü. Sezon finalindeki sahne sonrası ikili arasında yakınlaşma iddiaları ortaya atılmış ve hatta boşanma dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı.

Sezon arası sonrası tatile çıkan Ünsal, geçtiğimiz saatlerde havaalanında görüntülendi. Gündemdeki iddialara yönelik üstü kapalı şekilde cevap veren Sinem Ünsal öncelikle 'Çok profesyonel, çok disiplinli, çok çalışkan' diyerek partnerine övgüde bulundu. Ünlü oyuncu 'Çok alıştık birbirimize. Birbirimizin dilini de çözdük artık' diye ekledi.