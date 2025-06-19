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Sinem Ünsal Uzak Şehir'deki Partneri Ozan Akbaba'yla İlgili İddialara Nezaket Dolu Bir Cevapla Son Verdi!

Sinem Ünsal Uzak Şehir'deki Partneri Ozan Akbaba'yla İlgili İddialara Nezaket Dolu Bir Cevapla Son Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.06.2025 - 22:06

Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir hem konusu hem de oyuncularıyla sezona damgasını vurdu. Başrolleri paylaşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın partnerliği de bir hayli ses getirdi. Setteki pozları, kamera arkasındaki halleriyle de gözleri üzerine çeken ikili hakkında bazı iddialar gündeme geldi. Tatil sonrası havaalanında görüntülenen Sinem Ünsal partnerine övgü yağdırırken, tepki çeken iddialara da nezaket dolu bir cevap verdi. 

Kaynak: 2. Sayfa

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir aşiret dizisi özlemini dindirirken sezona da damgasını vurdu.

Ekranların en iddialı dizileri arasında yer alan Uzak Şehir üst üste reyting rekorları kırarken izleyicileri de kendine bağlamaya devam ediyor. Nefes kesen sahneleriyle sıkça adından söz ettiren aşiret dizisinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ikilisi de diziyi adeta şahlandırdı.

Sezon finalinde Cihan ve Alya'nın öpüşme sahnesiyse ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Sezon finalinde Cihan ve Alya'nın öpüşme sahnesiyse ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Kariyerleri kadar özel hayatlarıyla da adlarından söz ettiren Akbaba ve Ünsal'ın ses getiren partnerliği sonrası çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Akbaba'nın bir röportajında 'Sinem'le öpüşmem' dediği öne sürülmüştü. Sezon finalindeki sahne sonrası ikili arasında yakınlaşma iddiaları ortaya atılmış ve hatta boşanma dedikoduları konuşulmaya başlanmıştı. 

Sezon arası sonrası tatile çıkan Ünsal, geçtiğimiz saatlerde havaalanında görüntülendi. Gündemdeki iddialara yönelik üstü kapalı şekilde cevap veren Sinem Ünsal öncelikle 'Çok profesyonel, çok disiplinli, çok çalışkan' diyerek partnerine övgüde bulundu. Ünlü oyuncu 'Çok alıştık birbirimize. Birbirimizin dilini de çözdük artık' diye ekledi.

"Özel hayatımızda da zaten onun eşiyle benim eşim birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Arkadaşız, çok güzel arkadaş olduk"

Kullanıcıların Sinem Ünsal'ın açıklamasına gelen yorumlarından birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Kullanıcıların Sinem Ünsal'ın açıklamasına gelen yorumlarından birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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