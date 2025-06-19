İnci Taneleri'nde 'Doktor Elif'i Canlandıran İrem Çıray Dizide Kendisi İçin Düşünülen İlk Rolü Açıkladı!

Çıray deneme çekimi öncesi kendisine 'Doktor Elif için audition vereceksin ama bu büyük bir rol olacak. Kubilay Aka'nın partneri olacak. Sen henüz Türkiye'de tanınmıyorsun. Bu rolü alamazsın, bilgin olsun... Bir dene belki ufak bir şeyler alırsın' dendiğini söyledi.

Seçmelerden haftalar sonra arandığını dile getiren İrem Çıray, İnci Taneleri'nde kendisine bir çiçekçi rolü verildiğini açıkladı. Dizinin ilk bölümünde 'Selvi' adından bir çiçekçiyi canlandırdığını belirten Çıray, o sahnelerin çekilmesinden haftalar sonra kendisine bir telefon geldiğini ve beğenildiği için 'Doktor Elif' karakterine seçildiğini söyledi.