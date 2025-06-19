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İnci Taneleri'nde 'Doktor Elif'i Canlandıran İrem Çıray Dizide Kendisi İçin Düşünülen İlk Rolü Açıkladı!

İnci Taneleri'nde 'Doktor Elif'i Canlandıran İrem Çıray Dizide Kendisi İçin Düşünülen İlk Rolü Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.06.2025 - 20:33

Kanal D'nin iddialı dizilerinden İnci Taneleri geçtiğimiz ay ikinci kez sezon arasına girdi. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan yapım her bir karakteriyle ayrı dikkat çekti. Bunlardan biri de İnci Taneleri'yle oyunculuğa adım atan İrem Çıray oldu. Sibel Arna'nın YouTube programına katılan genç oyuncu, dizide canlandırdığı 'Doktor Elif' karakterine seçilmeden önce başına gelenleri anlattı. Çıray aynı zamanda doktor rolünden önce kendisinin başka bir rol için düşünüldüğünü açıkladı. 

Kaynak: Sibel Arna / Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin başrolünde yer aldığı İnci Taneleri ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi gördüğü yoğun ilgiyi ikinci sezonunda da devam ettirmişti. 

15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümle birlikte sezon finaline giren İnci Taneleri gizem ve heyecan dolu olaylarla seyircisini de merakta bırakmıştı.

Zaman zaman pavyon sahnelerinin manşetlere taşındığı İnci Taneleri'nde ana karakterler kadar yardımcı karakterler de dikkat çekmişti.

Zaman zaman pavyon sahnelerinin manşetlere taşındığı İnci Taneleri'nde ana karakterler kadar yardımcı karakterler de dikkat çekmişti.

Bu isimlerden biri de BKM imzalı diziye 5. bölümde dahil olan İrem Çıray olmuştu. Cihan'ın vurulduğunda götürüldüğü hastanedeki acil doktoru 'Elif Sürmen' karakterine hayat veren Çıray bu rolle birlikte ilk kez oyunculuğa adım atmıştı.

Performansıyla izleyicisinin dikkatini çeken İrem Çıray geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunduğu "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Performansıyla izleyicisinin dikkatini çeken İrem Çıray geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunduğu "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Çıray deneme çekimi öncesi kendisine 'Doktor Elif için audition vereceksin ama bu büyük bir rol olacak. Kubilay Aka'nın partneri olacak. Sen henüz Türkiye'de tanınmıyorsun. Bu rolü alamazsın, bilgin olsun... Bir dene belki ufak bir şeyler alırsın' dendiğini söyledi. 

Seçmelerden haftalar sonra arandığını dile getiren İrem Çıray, İnci Taneleri'nde kendisine bir çiçekçi rolü verildiğini açıkladı. Dizinin ilk bölümünde 'Selvi' adından bir çiçekçiyi canlandırdığını belirten Çıray, o sahnelerin çekilmesinden haftalar sonra kendisine bir telefon geldiğini ve beğenildiği için 'Doktor Elif' karakterine seçildiğini söyledi.

İrem Çıray'ın açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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