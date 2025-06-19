İnci Taneleri'nde 'Doktor Elif'i Canlandıran İrem Çıray Dizide Kendisi İçin Düşünülen İlk Rolü Açıkladı!
Kanal D'nin iddialı dizilerinden İnci Taneleri geçtiğimiz ay ikinci kez sezon arasına girdi. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan yapım her bir karakteriyle ayrı dikkat çekti. Bunlardan biri de İnci Taneleri'yle oyunculuğa adım atan İrem Çıray oldu. Sibel Arna'nın YouTube programına katılan genç oyuncu, dizide canlandırdığı 'Doktor Elif' karakterine seçilmeden önce başına gelenleri anlattı. Çıray aynı zamanda doktor rolünden önce kendisinin başka bir rol için düşünüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden İnci Taneleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen yapımlardan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman pavyon sahnelerinin manşetlere taşındığı İnci Taneleri'nde ana karakterler kadar yardımcı karakterler de dikkat çekmişti.
Performansıyla izleyicisinin dikkatini çeken İrem Çıray geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın sunduğu "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.
İrem Çıray'ın açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın