İşte Benim Stilim All Star Şampiyonu Ayşe Nur Balcı'yla Pişti Olan Şevval Şahin Övdüğü Kombinini Paylaştı!
İşte Benim Stilim yarışmasının en gözde isimlerinden biri olan eski şampiyon Ayşe Nur Balcı iddialı kombinleriyle sıkça dikkat çekiyor. Yarışmanın konuklarından Şevval Şahin, yeşil-siyah marjinal bir elbiseyle jüri karşısına çıkan Ayşe Nur'la aynı elbiseyi giydiğini açıklamıştı. Programdan haftalar sonra övdüğü kombinini paylaşan Şevval Şahin'in o elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllar sonra geri dönen İşte Benim Stilim yarışması yeniden ekranlara damgasını vurmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Şahin geçtiğimiz günlerde de, bahsederken "Efsane bir elbise" diyerek övmelere doyamadığı kombinini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın