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İşte Benim Stilim All Star Şampiyonu Ayşe Nur Balcı'yla Pişti Olan Şevval Şahin Övdüğü Kombinini Paylaştı!

İşte Benim Stilim All Star Şampiyonu Ayşe Nur Balcı'yla Pişti Olan Şevval Şahin Övdüğü Kombinini Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.06.2025 - 19:05

İşte Benim Stilim yarışmasının en gözde isimlerinden biri olan eski şampiyon Ayşe Nur Balcı iddialı kombinleriyle sıkça dikkat çekiyor. Yarışmanın konuklarından Şevval Şahin, yeşil-siyah marjinal bir elbiseyle jüri karşısına çıkan Ayşe Nur'la aynı elbiseyi giydiğini açıklamıştı. Programdan haftalar sonra övdüğü kombinini paylaşan Şevval Şahin'in o elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

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Uzun yıllar sonra geri dönen İşte Benim Stilim yarışması yeniden ekranlara damgasını vurmayı başardı.

Uzun yıllar sonra geri dönen İşte Benim Stilim yarışması yeniden ekranlara damgasını vurmayı başardı.

Tüm kaosuyla sağlam bir dönüş yapan ikonik moda programının jüri koltuğunda da Ivana Sert eski yerini alırken Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran da dahil oldu. Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği İşte Benim Stilim şu sıralar pişti ifşalarıyla yıkılıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.

Hafta içi her gün yayınlanan İşte Benim Stilim her bir yarışmacısıyla da dillerden düşmüyor.

Bunların başında da yarışmaya sonradan dahil olan eski All Star şampiyonu Ayşe Nur Balcı yer alıyor. Eskiden olduğu yine birbirinden marjinal ve dikkat çekici kombinleriyle podyum yürüyüşü yapan Balcı, yarışmanın 48. bölümünde yeşil-siyahlı bir elbise giymiş ve hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları hayli etkilemeşti. 

Yarışmada o an konuk jüri üyesi olarak bulunan Şevval Şahin'se Ayşe Nur'un üzerindeki elbiseyi bambaşka bir tarzla bir dergi çekiminde giydiğini açıklamıştı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Şahin geçtiğimiz günlerde de, bahsederken "Efsane bir elbise" diyerek övmelere doyamadığı kombinini paylaştı.

Şahin geçtiğimiz günlerde de, bahsederken "Efsane bir elbise" diyerek övmelere doyamadığı kombinini paylaştı.

Ünlü mankenin, Ayşe Nur'un çizmeyle giydiği elbiseyi jartiyer tarzı bir bir çorap ve farklı tasarıma sahip bir terlikle kombinlediği görüldü. 

Öte yandan Cup Of Star markasına ait olduğu öğrenilen 'Belluci Elbise'nin fiyatının da 13.500 TL olduğu ortaya çıktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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