İşte Benim Stilim All Star Şampiyonu Ayşe Nur Balcı'yla Pişti Olan Şevval Şahin Övdüğü Kombinini Paylaştı!

Bunların başında da yarışmaya sonradan dahil olan eski All Star şampiyonu Ayşe Nur Balcı yer alıyor. Eskiden olduğu yine birbirinden marjinal ve dikkat çekici kombinleriyle podyum yürüyüşü yapan Balcı, yarışmanın 48. bölümünde yeşil-siyahlı bir elbise giymiş ve hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları hayli etkilemeşti.

Yarışmada o an konuk jüri üyesi olarak bulunan Şevval Şahin'se Ayşe Nur'un üzerindeki elbiseyi bambaşka bir tarzla bir dergi çekiminde giydiğini açıklamıştı.