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"O Kadar Çirkinim ki": Melisa Döngel'in İlk Dizisi Arka Sokaklar'daki Estetiksiz Halini Görmelisiniz!

"O Kadar Çirkinim ki": Melisa Döngel'in İlk Dizisi Arka Sokaklar'daki Estetiksiz Halini Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 15:04

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel ne yapsa gündem olmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor. Döngel daha önce katıldığı bir programda rol aldığı dizinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı. Röportajında  'O kadar çirkinim ki..” diyen Melisa Döngel'in polisiye dizideki estetiksiz halleri ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLCfJq...
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da manşetlere oturan ünlü oyuncu son olarak Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi dizilerle ekranlarımıza gelmişti. 

Bu sürede Şımarık filmiyle de ön plana çıkan Döngel, Sorgu ve Aşk Taktikleri gibi dijital medya yapımlarının kadrolarında da rol almıştı.

Melisa Döngel bundan aylar önce katıldığı bir YouTube programında ilk dizisinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı.

Melisa Döngel bundan aylar önce katıldığı bir YouTube programında ilk dizisinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da 'Nil' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Döngel 2016'da fenomen yapımda rol almıştı. 

Melisa Döngel ilk rolüyle ilgili açıklamada bulunurken de “Bütün bölümleri izleyin istiyorsanız, bulamazsınız. O kadar değişiğim ve çirkinim ki...” ifadelerini kullanmıştı.

'Magazin Medyası' hesabının haberine göre, Melisa Döngel'in ilk kez kamera karşısına geçtiği dizideki sahnelesi ortaya çıktı.

Melisa Döngel'in estetiksiz haliyle rol aldığı Arka Sokaklar'daki sahnesini buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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