"O Kadar Çirkinim ki": Melisa Döngel'in İlk Dizisi Arka Sokaklar'daki Estetiksiz Halini Görmelisiniz!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLCfJq...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel ne yapsa gündem olmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor. Döngel daha önce katıldığı bir programda rol aldığı dizinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı. Röportajında 'O kadar çirkinim ki..” diyen Melisa Döngel'in polisiye dizideki estetiksiz halleri ortaya çıktı.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.
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Melisa Döngel bundan aylar önce katıldığı bir YouTube programında ilk dizisinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı.
Melisa Döngel'in estetiksiz haliyle rol aldığı Arka Sokaklar'daki sahnesini buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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