"O Kadar Çirkinim ki": Melisa Döngel'in İlk Dizisi Arka Sokaklar'daki Estetiksiz Halini Görmelisiniz!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da manşetlere oturan ünlü oyuncu son olarak Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi dizilerle ekranlarımıza gelmişti.

Bu sürede Şımarık filmiyle de ön plana çıkan Döngel, Sorgu ve Aşk Taktikleri gibi dijital medya yapımlarının kadrolarında da rol almıştı.