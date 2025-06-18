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Prens Yıldızlarından Biri İddialı Yeni Karadeniz Dizisi “Maçari” Kadrosuna Dahil Oldu!

Prens Yıldızlarından Biri İddialı Yeni Karadeniz Dizisi “Maçari” Kadrosuna Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 10:29

Ekranlarda yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Final yapan yapımların yerini doldurmak için kolların sıvandığı bu dönemde dikkat çeken birçok yapım oldu. Bunlardan biri de ekranlara damgasını vurması beklenen 'Maçari' dizisi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci kez isminin değişmesiyle gündeme gelen 'Maçari' dizisine 'Prens'in yıldızlarından biri dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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ATV'nin en yeni dizilerinden biri olan Maçari kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

ATV'nin en yeni dizilerinden biri olan Maçari kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Çekimleri Trabzon'da başlayıp ardından İstanbul'a taşınacağı açıklanan Karadeniz dizisinin hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. 

'Yabani' dizisiyle büyük bir tanınırlık elde eden Halit Özgür Sarı'nın Maçari'nin erkek başrolü olduğu açıklanmıştı. 'Azil' karakterini canlandıracak olan Sarı'nın partneri için de 4 farklı isim öne çıkmıştı. Özge Yağız, Hafsanur Sancaktutan, Meltem Akçöl ve Nilsu Berfin Aktaş'ın adının geçtiği projede, Maçari dizisinin 'Güneş'i Özge Yağız olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzalı iddialı Karadeniz dizisine başarılı bir oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzalı iddialı Karadeniz dizisine başarılı bir oyuncu daha dahil oldu.

Yargı'yla yıldızı parlayan, şimdilerdeyse Prens'te canlandırdığı 'Orion' karakteriyle de herkesi kahkahaya boğan Onur Özaydın 'Maçari' kadrosuna girdi. 'Haki' karakterini canlandıracak olan Özaydın 'Osman Maçari’nin oğlu rolüyle izleyiciyle buluşacak. 

Öte yandan farklı bir konu daha gündeme geldi. İlk başta 'Skandal' adı düşünülse de proje aşamasındayken bu karardan vazgeçilen dizinin yine isminin değişmesi gündemde. Şimdiden merakla beklenen dizinin adının ya 'Maçari' olarak kalacağı ya da “Gözleri Karadeniz” olarak değişeceği belirtildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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