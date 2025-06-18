Prens Yıldızlarından Biri İddialı Yeni Karadeniz Dizisi “Maçari” Kadrosuna Dahil Oldu!

Ekranlarda yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Final yapan yapımların yerini doldurmak için kolların sıvandığı bu dönemde dikkat çeken birçok yapım oldu. Bunlardan biri de ekranlara damgasını vurması beklenen 'Maçari' dizisi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci kez isminin değişmesiyle gündeme gelen 'Maçari' dizisine 'Prens'in yıldızlarından biri dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş