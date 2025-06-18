Prens Yıldızlarından Biri İddialı Yeni Karadeniz Dizisi “Maçari” Kadrosuna Dahil Oldu!
Ekranlarda yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Final yapan yapımların yerini doldurmak için kolların sıvandığı bu dönemde dikkat çeken birçok yapım oldu. Bunlardan biri de ekranlara damgasını vurması beklenen 'Maçari' dizisi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci kez isminin değişmesiyle gündeme gelen 'Maçari' dizisine 'Prens'in yıldızlarından biri dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV'nin en yeni dizilerinden biri olan Maçari kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzalı iddialı Karadeniz dizisine başarılı bir oyuncu daha dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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