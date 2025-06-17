MasterChef Türkiye'nin Ön Elemesindeki Bir Yarışmacı Eski Şampiyon Eren Kaşıkçı'ya Benzetildi!
Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Survivor finali sonrası ön elemelerle başlayan MasterChef'in son bölümünde dikkat çeken isimler oldu. Bunlardan biri olan Uysal, jüri üyeleri tarafından eski şampiyon Eren'e benzetildi.
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Survivor'ın final yapmasından sonra bir kitle tarafından yolu gözlenen MasterChef Türkiye yayın hayatına başladı.
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14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.
Peki sizce Uysal Özgür eski şampiyonlardan Eren Kaşıkçı'ya beziyor mu?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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