onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef Türkiye'nin Ön Elemesindeki Bir Yarışmacı Eski Şampiyon Eren Kaşıkçı'ya Benzetildi!

MasterChef Türkiye'nin Ön Elemesindeki Bir Yarışmacı Eski Şampiyon Eren Kaşıkçı'ya Benzetildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 18:21

Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Survivor finali sonrası ön elemelerle başlayan MasterChef'in son bölümünde dikkat çeken isimler oldu. Bunlardan biri olan Uysal, jüri üyeleri tarafından eski şampiyon Eren'e benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın final yapmasından sonra bir kitle tarafından yolu gözlenen MasterChef Türkiye yayın hayatına başladı.

Survivor'ın final yapmasından sonra bir kitle tarafından yolu gözlenen MasterChef Türkiye yayın hayatına başladı.

Her sezon olduğu gibi 2025 sezonuna da damgasını vuran popüler yarışmayla birlikte Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yine jüri koltuklarındaki yerlerini aldı.

14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.

14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.

Mutfaktaki becerilerini ve el lezzetlerini kanıtlamak için ter döken yarışmacılar arasında yer alan Uysal Onur da öne çıkan isimlerden oldu. Ön eleme için kadayıflı kaplamalı bonfile yapmayı tercih eden Uysal, jüri üyelerine tanıdık geldi. Jüri koltuğunda oturan ünlü şefler Uysal Özgür'ü MasterChef Türkiye'nin 5. sezon şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya benzetti.

Peki sizce Uysal Özgür eski şampiyonlardan Eren Kaşıkçı'ya beziyor mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın