Sihirli Annem Sonrası Ortalık Hareketlendi: Gülben Ergen'den 'Dadı Film Olacak' İddalarına Yanıt!

'Kenan Bey'in olmadığı bir yer tabii ki çok buruk olur ama yepyeni bir kadroylaysa, çocukların büyümüş hali...' diyen Ergen, 'Dadı her zaman iş yapar' açıklamasında bulundu.

Dadı Melek'e hayat veren Gülben Ergen 'Öyle bir şey olursa ben hemen çiçekli bornozumu giyip hazır olurum' dedi.