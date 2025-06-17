onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sihirli Annem Sonrası Ortalık Hareketlendi: Gülben Ergen'den 'Dadı Film Olacak' İddalarına Yanıt!

Sihirli Annem Sonrası Ortalık Hareketlendi: Gülben Ergen'den 'Dadı Film Olacak' İddalarına Yanıt!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 16:23

Türk dizi tarihine damgasını vuran Sihirli Annem dizisi yıllar sonra film haliyle ortalığı kasıp kavurdu. Unutulmaz yapımın ardından 'Dadı dizisi de film olabilir' gibi bir iddia gündemde dolaşmaya başladı. Magazin Burada'nın haberine göre, Dadı'nın başrollerinden Gülben Ergen konser öncesi bu sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı film versiyonunun yapılmasına da yeşil ışık yaktı. 

Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem geçtiğimiz günlerde film versiyonuyla karşımıza çıktı.

2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem geçtiğimiz günlerde film versiyonuyla karşımıza çıktı.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz eski kadrosuyla yıllar sonra yeniden gündeme gelince büyük bir kitleyi inanılmaz heyecanlandırmıştı. Unutulmaz dizi Sihirli Annem'in film versiyonu sonrası bazı eski dizilerin de sinemaya uyarlanacağı iddia edildi. 

Bu yapımlardan biri de 2001-2002 arasında ekranlara gelen Dadı dizisi oldu. Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Seray Sever gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım hakkındaki iddia merak konusu haline geldi.

Magazin Burada'dan Samet Aday'ın haberine göre, Dadı'nın film olacağı iddiası sorulan ilk isim dizide 'Melek'e hayat veren Gülben Ergen oldu.

Magazin Burada'dan Samet Aday'ın haberine göre, Dadı'nın film olacağı iddiası sorulan ilk isim dizide 'Melek'e hayat veren Gülben Ergen oldu.

'Kenan Bey'in olmadığı bir yer tabii ki çok buruk olur ama yepyeni bir kadroylaysa, çocukların büyümüş hali...' diyen Ergen, 'Dadı her zaman iş yapar' açıklamasında bulundu. 

Dadı Melek'e hayat veren Gülben Ergen 'Öyle bir şey olursa ben hemen çiçekli bornozumu giyip hazır olurum' dedi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın