Sihirli Annem Sonrası Ortalık Hareketlendi: Gülben Ergen'den 'Dadı Film Olacak' İddalarına Yanıt!
Türk dizi tarihine damgasını vuran Sihirli Annem dizisi yıllar sonra film haliyle ortalığı kasıp kavurdu. Unutulmaz yapımın ardından 'Dadı dizisi de film olabilir' gibi bir iddia gündemde dolaşmaya başladı. Magazin Burada'nın haberine göre, Dadı'nın başrollerinden Gülben Ergen konser öncesi bu sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı film versiyonunun yapılmasına da yeşil ışık yaktı.
Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday
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2003-2005 yılları arasında ekranlarımızda yayınlanan Sihirli Annem geçtiğimiz günlerde film versiyonuyla karşımıza çıktı.
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Magazin Burada'dan Samet Aday'ın haberine göre, Dadı'nın film olacağı iddiası sorulan ilk isim dizide 'Melek'e hayat veren Gülben Ergen oldu.
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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